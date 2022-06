The Mandalorian : une saison 3 « sombre » et bien meilleure que les autres selon Pedro Pascal

La saison 3 de The Mandalorian sera bien meilleure que les tous les épisodes sortis précédemment, selon Pedro Pascal. L’une des actrices évoque également une saison plus sombre et plus complexe. La suite des aventures de Din Djarin et de Grogu sont attendues pour février 2023.

Katee Sackhoff en tant que Bo-Katan dans The Mandalorian © Disney +

La saison 3 de The Mandalorian sera bien meilleure que les autres, selon les différentes stars de l’émission, interviewés par ET Online. Une bande-annonce diffusée à la Star Wars Celebration dévoilait le futur voyage de Din Djarin à Mandalore, avec Bo-Katan Kryze en tant que second antagoniste princopal. Le petit Grogu et Mando seront donc bientôt réunis une fois de plus, dans une saison qui ne devrait (toujours) pas décevoir.

Une saison 3 de meilleure qualité, mais plus sombre pour The Mandalorian

« La troisième saison sera bien meilleure que les précédentes », a déclaré Pedro Pascal à ET Online. « Je peux le dire, vous allez l’adorer » a-t-il ajouté. Katee Sackhoff, qui incarne le rôle de Bo-Katan, a décrit les prochains épisodes comme étant bien plus sombres, sans plus de détails à ce sujet.

Giancarlo Esposito, qui campe le rôle de Moff Gideon dans la série, a déclaré que son échelle sera « plus grande que jamais ». Il a ajouté qu’elle contiendra « d’excellentes idées » et de « super clins d’œils ». Il n’y aura en outre « que du bon à venir pour l’avenir de la série » selon l’acteur, alors que la saison 4 de The Mandalorian a d’ores et déjà confirmée par Jon Favreau. Esposito a également fait plusieurs allusions aux « nouveaux » pouvoirs de Grogu, que nous avons hâte de découvrir.

En ce qui concerne les détails de la troisième saison, Pascal a parlé du lien entre Din Djarin et Baby Yoda. « Ce que j’aime, c’est cette idée de qui protège qui parce que Grogu découvre de plus en plus ses pouvoirs » a-t-il expliqué. « Et il est très important pour Mando de le nourrir et de s’assurer qu’il est exploité de la bonne manière ».

Pour rappel, la saison 3 de The Mandalorian arrive en février 2023 sur Disney+. Avant cela, la série Andor paraîtra en août, suivie de la saison 2 de The Bad Batch. La série animée d’anthologie Tales of the Jedi arrivera quant à elle en septembre.

Source : ET Online