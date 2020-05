Les Nouveaux Mutants : Une trilogie envisagée

Une trilogie pour Les Nouveaux Mutants ? – Crédit : Fox Searchlight Pictures (Walt Disney Studios Distribution)

Après avoir réalisé Nos étoiles contraires, énorme succès critique et commercial, Josh Boone est devenu un cinéaste prisé. Le réalisateur a alors décidé d’accepter une grosse commande, en 2017 : la réalisation des Nouveaux Mutants. Un projet maudit puisque le film fût plusieurs fois repoussé avant une date de sortie (que l’on espère définitive, cette fois-ci), le 26 août 2020. Malgré la malédiction qui pèse sur Les Nouveaux Mutants, Josh Boone souhaite toujours une trilogie.

Une trilogie envisagée en cas de succès commercial

Les Nouveaux Mutants a tout du film maudit. Réalisé en 2017, le film devait initialement sortir le 13 avril 2018. Une sortie repoussée au 22 février 2019 pour ne pas bousculer la campagne marketing de Deadpool 2, d’après la Fox. Des reshoots ont ensuite eu lieu pour rendre le film “plus effrayant”. Mais rien n’y fait, Les Nouveaux Mutants est déplacé au 2 août 2019, encore une fois pour ne pas empiéter sur un autre long-métrage X-Men : Dark Phoenix, qui aurait dû être en deux partie.

Mais après le rachat de la Fox par Disney, Les Nouveaux Mutants est de nouveau repoussé au 3 avril 2020. Manque de pot, la pandémie de Covid-19 passe par là et le film hérite d’une nouvelle date : le 26 août 2020.

Malgré tous ces problèmes et un film devenu véritable running-gag chez les spectateurs, Josh Boone caresse toujours l’espoir d’une trilogie Les Nouveaux Mutants. Lors d’une interview pour SFX Magazine, le cinéaste s’est penché sur la question.

En fin de compte, après tout ce temps, j’ai pu faire mon film, et j’en suis fier. Ce que j’espère actuellement, c’est que ce sera une réussite pour que le studio puisse envisager d’en faire une trilogie. J’ai tout prévu.

– Josh Boone

Un film d’horreur dans l’univers des X-Men

Les Nouveaux Mutants doit être un succès commercial pour espérer des suites – Crédit : Fox Searchlight Pictures (Walt Disney Studios Distribution)

Car comme dans toute bonne industrie cinématographique tournée vers les profits, Les Nouveaux Mutants devra être une réussite commerciale pour espérer deux autres films. Et il faudra pour ça aller chercher le grand public, habitué à des productions super-héroïques bien différentes et plus lisses que Les Nouveaux Mutants.

Les Nouveaux Mutants, se déroulant dans l’univers X-Men, met en scène quatre mutants : Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa. Le Dr Cecilia Reyes, pensant ces adolescents dangereux, les retient dans un hôpital psychiatrique isolé. Les héros devront apprendre à maîtriser leurs pouvoirs et faire face à d’étranges événements lorsqu’une nouvelle patiente rejoint les lieux : Danielle Moonstar. Les jeunes héros sont alors frappés d’hallucinations horrifiques.

Source : ComicBookMovie