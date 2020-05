The Waking Dead : Rick Grimes serait-il immortel ?

Rick Grimes a quitté la série The Walking Dead, mais le personnage n’est toujours pas mort. Malgré sa longue période de coma après sa blessure par balle, les nombreuses attaques de zombies et les guerres avec les divers clans de survivants ennemis, le shérif a toujours survécu. Serait-il immortel ?

C’est ce que soutient une théorie toujours bien vivante dans la communauté des fans de The Walking Dead. Cette hypothèse paraît certes un peu délirante, mais elle se base sur plusieurs faits dont le premier est directement lié à l’épidémie. Puisque le créateur des comics et de la série Robert Kirkman continue d’entretenir le mystère sur les origines du virus, certains imaginent que ce dernier puisse en fait le résultat d’une expérience humaine sur l’immortalité qui aurait mal tourné. Au lieu de rendre les humains immortels, l’épidémie transformerait donc les personnes infectées en zombies.

Rick Grimes serait-il immunisé contre le virus ?

Rick Grimes, qui a réussi à combattre les ennemis, morts ou vivants, pendant tant d’années, pourrait ainsi être un des rares cas de réussite de l’expérience. Le shérif aurait donc hérité d’un gène d’immortalité, ce qui expliquerait pourquoi il a survécu à tant de blessures. Rappelons que Rick a en effet reçu de multiples balles, s’est retrouvé empalé sur un morceau de métal, et a eu droit également à son lot d’explosions. Si le shérif est en effet immunisé contre l’infection, cela ferait de lui une des clés pour la création d’un vaccin contre le virus.

Cette théorie est néanmoins incompatible avec le sort de Rick dans les comics. Le héros finit en effet tué par balle, et se transforme lui aussi en zombie. Mais la BD est maintenant terminée et la série The Walking Dead continue son chemin sur la chaîne AMC. L’immunité de Rick Grimes pourrait donc être une piste intéressante à explorer dans les futures saisons, ou dans la trilogie de films centrée sur le shérif. Pour l’instant, on sait seulement que le premier chapitre nous fera découvrir ce que le héros est devenu depuis l’explosion du pont, événement auquel il a une fois de plus survécu. Le premier film sur Rick Grimes n’a pas encore de date de sortie.

