The Walking Dead : Carol aurait dû mourir dès la saison 3

Carol est l’une des seules survivantes de la saison 1 de The Walking Dead encore présente dans la série. Et pourtant, elle a failli mourir dès la saison 3. Mais c’est un autre personnage que les scénaristes ont tué à sa place.

Difficile d’imaginer The Walking Dead sans Daryl et Carol, les seuls personnages présents dans la série depuis la saison 1. Mais à une époque, les scénaristes ont voulu se passer de l’un d’entre eux. Lors de la saison 3, Carol devait en effet mourir dans la prison.

Les réalisateurs et scénaristes de The Walking Dead ont beaucoup débattu au sujet du sort de Carol. Certains ne sachant pas quel avenir donner au personnage, avaient tout simplement décidé de la faire mourir. Mais le réalisateur Greg Nicotero et l’ancien showrunner Scott Gimple n’étaient pas d’accord avec ce choix, et ont réussi à sauver Carol.

T-Dog tué à la place de Carol

C’est donc T-Dog, un personnage inventé par Frank Darabont pour la série, qui est mort à sa place. Dans la saison 3, ce dernier se retrouve avec Carol aux portes de la prison prise d’assaut par les zombies. Mordu par l’un d’eux, il décide de se sacrifier pour sauver son amie. Avec le recul, il semble évident que le personnage de Carol avait plus de potentiel que celui de T-Dog. Bien que sympathique, ce dernier n’avait guère de relief, et peu d’éléments intéressants dans son passé.

Carol de son côté est une ancienne victime de violences conjugales, et une mère dévastée par la mort de sa fille Sophia, transformée en zombie puis abattue par Rick dans la saison 2. Toutes ces blessures ont permis aux scénaristes d’offrir au personnage un des parcours les plus intéressants de la série. Au fil des saisons, Carol est devenue une femme forte et l’un des principaux cerveaux du groupe en matière de survie et d’attaque contre les ennemis.

On la retrouvera certainement au sommet de sa forme dans l’affrontement final avec Beta du dernier épisode de la saison 16, dont la diffusion devrait avoir lieu dans les semaines qui viennent. Elle sera également à l’affiche des films The Walking Dead aux côtés de Rick Grimes.

