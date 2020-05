The Walking Dead : une partie de l’histoire a été abandonnée car elle était trop sombre

Les scénaristes de The Walking Dead ont abandonné à la dernière minute une partie très sombre et très violente de l’histoire. Un des personnages de la série devait en effet être un tueur en série.

Certains téléspectateurs jugent la série The Walking Dead trop violente et « offensante », et pourtant, elle pourrait l’être encore plus. Retour en arrière avec Axel, un des prisonniers de la saison 3. Ce dernier était souvenez-vous enfermé dans la cafeteria avec Oscar, Big Tiny, Andrew et Tomas, jusqu’à ce que Rick et sa bande les découvrent. Dans la série, Axel est un red-neck un peu naïf, mais plutôt sympathique. Dans le script original en revanche, ce personnage était beaucoup plus sombre. Et ses actions auraient dû changer l’histoire des saisons suivantes.

Crédit : AMC

L’acteur Lew Temples, qui incarnait Axel à l’écran, a en effet révélé dans le podcast The Talking Dead que l’histoire de son personnage avait été modifiée au dernier moment. « Je suis arrivé avec l’idée que ça allait être un tueur en série inquiétant, puis, le jour même, j’ai reçu une note pour changer cela. « Non, non, nous devons alléger un peu les choses. Nous avons été assez sombres. » », raconte Temples.

Axel aurait dû tuer des personnages phares de The Walking Dead

Les scénaristes de The Walking Dead ont donc décidé d’abandonner cette histoire de tueur en série à la dernière minute. Un changement radical puisque Temples confie qu’il aurait même dû « emmener Beth dans les bois et la massacrer ». Au lieu de cela, Axel a fait tranquillement sa place au sein du groupe de survivants. Il s’est même beaucoup rapproché de Carol, à qui il révèle qu’il a été emprisonné pour avoir braqué une banque avec un pistolet à eau.

Le passé d’Axel et sa relation avec Carol semblent avoir été bien différents dans le premier script envoyé à Temples. « Le truc avec le pistolet à eau et le pistolet, ce sont des conneries. Carol, il la tabasse. », ajoute l’acteur. Finalement, ce destin de tueur en série est passé à la trappe, car un autre personnage sanguinaire allait bientôt arriver avec Le Gouverneur. Entre les zombies et les leaders sadiques, The Walking Dead avait sans doute déjà assez d’histoires sanglantes à raconter.

Source : HUFFPOST