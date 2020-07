The Walking Dead : Daryl et Carol ne devraient pas avoir de relation amoureuse

Selon le réalisateur Michael Cudlitz, Daryl et Carol de The Walking Dead ne devraient pas avoir de relation amoureuse. Les deux amis iconiques de longue date ont une relation très profonde et forte, mais qui n’a rien de romantique.

Crédit : AMC

Si vous demandez à n’importe quel fan de The Walking Dead quels sont les personnages les plus iconiques de la série, il y a de fortes chances que vous entendiez Carol et Daryl. En effet, Carol Peletier (jouée par Melissa McBride) et Daryl Dixon (joué par Norman Reedus) sont les seuls personnages survivants depuis la saison 1 de la série post-apocalyptique. Pourtant, Carol devait mourir dans la saison 3 avant que le réalisateur Greg Nicotero et l’ancien showrunner Scott Gimple décident de l’épargner. Le réalisateur Michael Cudlitz, qui interprétait auparavant le rôle d’Abraham avant qu’il ne soit violemment massacré par Negan, est revenu sur la relation entre Daryl et Carol.

Daryl a toujours été là pour Carol

Après avoir été séparés par les évènements, les deux personnages se sont retrouvés dans l’épisode 7 « Stradivarius » de la neuvième saison de The Walking Dead. Carol avait demandé à Daryl de veiller sur son fils adoptif, Henry, pendant l’apprentissage de la forge. La mort de ce dernier dans l’épisode 15 « Le Calme avant » est d’ailleurs responsable des violentes hallucinations dont Carol souffre au début de la saison 10.

Daryl continue quand même de supporter son ancienne amie dans cette épreuve difficile. On le voit apporter un plateau de nourriture dans l’épisode 4 à Carol qui s’est mise à l’écart. Les fans de la série se demandent alors si Daryl et Carol finiront par tomber amoureux dans la onzième saison.

Carol et Daryl ont-ils le potentiel de développer une relation amoureuse dans la prochaine saison ?

Le réalisateur Michael Cudlitz est revenu sur la relation des deux personnages à l’occasion du podcast « Talk Dead to Me » organisé par Skybound. « Je le vois comme je le vois. Je les vois comme des âmes sœurs à cause de tout ce qu’ils ont vécu. Personnellement, je ne vois pas de romance, je vois une amitié très profonde. Je ne vois personnellement pas de relation amoureuse. D’autres la voient, et je pense que c’est génial », a-t-il déclaré.

Pour conclure, il n’y a officiellement pas de relation amoureuse entre Daryl et Carol pour le moment. Nous ne savons pas encore si la production changera d’avis pour la onzième saison. En attendant, tout le monde est impatient de découvrir l’épisode final de la saison 10 qui a enfin une date de sortie.

Source : Comic Book