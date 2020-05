The Walking Dead : l’acteur derrière Negan « n’oubliera jamais » le meurtre d’Abraham et il s’explique

L’acteur Jeffrey Dean Morgan de la série The Walking Dead n’oubliera jamais le moment ou son personnage Negan massacre Abraham dans la saison 7. Et ce n’est pas à cause de la violence de la scène.

En 2016, les fans de The Walking Dead découvraient après plusieurs mois d’attente quels personnages de la bande de Rick Grimes Negan allait massacrer avec sa batte de baseball Lucille. La scène a marqué le public par sa grande violence. Pourtant, Jeffrey Dean Morgan en garde lui un souvenir très positif qui le fait encore rire aujourd’hui.

Dans la nouvelle émission Friday Night In with The Morgans diffusée sur AMC, l’acteur qui incarne Negan dans The Walking Dead s’est remémoré le tournage du meurtre d’Abraham. À l’époque, ce qui a le plus surpris Morgan n’était pas l’identité de celui qu’il allait tuer – qu’il ignorait avant le tournage de la saison 7 – mais plutôt la dernière réplique de ce dernier. « Suck my nuts », en français « Suce mes boules », lance Abraham à Negan avant de mourir sous les coups de Lucille.

Évoquant le tournage de la scène, Morgan explique : « Il est rare que nous jouions beaucoup avec les mots, mais quand Mike [Michael Cudlitz, interprète d’Abraham] s’est mis à genoux et qu’il a dit « suce mes boules », et j’ai eu à répondre à cela d’une manière Negan. (…) C’est un moment que je n’oublierai jamais de toute ma vie ».

The Walking Dead : la petite fille de la saison 2 ne s’attendait pas à disparaître si tôt

Une réplique devenue culte

Visiblement, cette réplique a aussi eu son effet sur les fans de la série. « Aujourd’hui encore, j’ai des battes de baseball à signer en écrivant « suce mes boules » et ça me fait mourir de rire à chaque fois. », raconte Jeffrey Dean Morgan. Michael Cudlitz, qui incarnait Abraham, a vécu la même expérience. À une convention The Walking Dead, l’acteur se souvient avoir signé des dédicaces avec cette réplique pour des fans de tous âges. Les derniers mots d’Abraham sont donc devenus cultes dans la communauté The Walking Dead.

Le final de la saison 10 de The Walking Dead, qui s’annonce également épique et violent, nous offrira-t-il de nouvelles répliques mémorables ? Réponse dans quelques mois. L’épisode 16 retardé par la crise sanitaire n’a pas encore de nouvelle date de diffusion. Jeffrey Dean Morgan nous promet en tout cas un grand moment. L’acteur décrit en effet cet épisode final comme un véritable film The Walking Dead.

The Walking Dead : quel est le meilleur épisode de la série pour les fans ?

Source : ComicBook