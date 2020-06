The Walking Dead : le logo de la société CRM aperçu dans la saison 7 ?

De nombreuses questions demeurent en suspens depuis le départ de Rick Grimes dans la saison 9. Où le shérif est-il parti ? Et qui se cache derrière la société CRM, dont un hélicoptère a embarqué l’ancien leader vers une contrée inconnue. Il faudra êre patient pour le découvrir. En attendant, les fans cherchent des indices, et un utilisateur Reddit pense avoir découvert un easter egg remontant à la saison 7.

Crédit : AMC

La société CRM a fait sa première apparition dans The Walking Dead au cours de la saison 8. On apprend au début de la saison 9 que Jadis lui livre des survivants classés « A » ou « B », qui sont emmenés vers une mystérieuse destination à bord d’un hélicoptère noir portant le logo aux trois anneaux. Quelques épisodes plus tard, Rick très blessé, embarque dans le même engin avec Jadis.

The Walking Dead : comment Jadis aurait-elle affronté Alpha ?

CRM déjà annoncé dans la saison 7 ?

Récemment, plusieurs sites ont relayé une théorie selon laquelle la société CRM, dont les initiales signifient Civil Republic Military, serait en fait une organisation gouvernementale. Lors du dernier Comic Con, le directeur du contenu de The Walking Dead Scott Gimple avait cependant donné une explication assez différente du logo de CRM. « On a vu ce symbole avec 3 cercles imbriqués les uns dans les autres, et je peux vous dire que chaque cercle représente une civilisation différente et qu’elles sont toutes liées entre elles, mais qu’elles sont aussi très différentes les unes des autres. », avait-il alors déclaré.

The Walking Dead : qui a gravé un message sur un iPhone pour Michonne ?

Sur Reddit, un utilisateur fan de la série pense que les showrunners avaient l’idée de CRM en tête depuis la saison 7. Il fait référence à une scène de l’épisode 11 dans laquelle le personnage de Dwight trouve les alliances laissées par sa femme Sherry. Dans sa main, les trois anneaux forment le logo de CRM. Il pourrait s’agir d’une simple coïncidence, ou bien d’un clin d’œil des scénaristes à l’introduction de la société dans la saison suivante.

Andrew Lincoln ayant quitté la série, son séjour avec l’organisation CRM ne sera dévoilé que dans les films. On devrait cependant en apprendre plus sur la Civil Republic Military dans le sping-off The Walking Dead: World Beyond, dont la diffusion a été reportée à fin 2020.

The Walking Dead : Carol retrouvera Rick dans les films

Source : ComicBook