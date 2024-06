The Walking Dead Daryl Dixon : à quelle date et sur quelle plateforme sera diffusée la saison 2 ?

Ça y est, The Walking Dead : Daryl Dixon – The Book of Carol a une date de sortie officielle en France ! Ci-dessous, on vous dévoile où la saison 2 sera diffusée et sur quelle plateforme de streaming.

La saison 2 de The Walking Dead : Daryl Dixon est très attendue. D’autant plus qu’elle s’intéresse à Carol puisque ces futurs épisodes prennent le sous-titre de The Book of Carol. Après la date de diffusion aux États-Unis, voici celle pour la France ! Sans surprise, Paramount+ s’en occupera avec deux nouvelles images qui accompagnent cette annonce.

La saison 2 débute le 30 septembre sur Paramount+

Notez dans vos agendas, The Walking Dead : Daryl Dixon – The Book of Carol débute le 30 septembre prochain sur Paramount+, en France. La saison 2 se compose de 6 épisodes et l’intrigue reprend là où s’était stoppée la première. Carol se bat pour retrouver Daryl, perdu en France, alors qu’il doit faire face à sa décision de rester. Les tensions naissent au sein du “Nid” face à ce choix tandis que le mouvement de Genet prend de l’ampleur. Le Pouvoir et l’Union de l’Espoir luttent pour l’avenir de l’Hexagone.

Pour rappel, une saison 3 a été confirmée à demi-mot, ce qui laisse présager un bel avenir pour la franchise. Rien d’étonnant, tous les récents spin-offs ont été des succès, The Walking Dead : The Ones Who Live en tête. Les fans sont toujours au rendez-vous pour découvrir les nouvelles aventures de ces survivants. AMC mise à fond sur sa poule aux œufs d’or !

Plusieurs autres spin-offs sont au programme chez AMC et il se murmure même que la série principale pourrait revenir avec une saison 12. La franchise n’a pas dit son dernier mot et ses créatifs ont encore beaucoup d’histoires à raconter aux fans qui se passionnent pour l’univers depuis plus d’une décennie. Une solide communauté s’est formée autour de The Walking Dead, partout dans le monde.

En attendant de découvrir ces nouvelles productions, rendez-vous le 30 septembre sur Paramount+ pour suivre The Walking Dead : Daryl Dixon – The Book of Carol.