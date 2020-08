The Walking Dead : le showrunner a-t-il révélé la mort d’un personnage dans l’épisode final ?

L’épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead promet un conflit intense entre les survivants et la bande de Chuchoteurs menée par Beta. Et cette bataille pourrait bien coûter la vie à un personnage important.

Il y a quelques mois, la productrice de The Walking Dead Denise Ruth avait teasé les fans en déclarant que tous les personnages de la série ne sortiraient pas vivants de l’épisode 16. Lors du Comic-Con at Home, le showrunner Scott M. Gimple pourrait bien avoir révélé l’identité d’une des victimes de cet affrontement final entre les Chuchoteurs et les survivants.

Interrogé au sujet du sort de Judith et RJ dans l’épilogue de la saison 10, Gimple a évoqué la situation d’un autre personnage qui devrait visiblement se retrouver en grand danger. Le showrunner a expliqué que les deux enfants étaient en sécurité, mais que celui qui les protégera se retrouvera cependant dans une mauvaise position. « Je ne suis pas aussi inquiet pour RJ et Judith que pour la personne qui s’occupe d’eux. », a-t-il même ajouté.

La personne qui semble s’occuper des enfants à l’approche de la horde de Chuchoteurs n’est autre que Gabriel. La première scène de l’épisode, dévoilée il y a quelques mois par AMC, suivait d’ailleurs le point de vue de ce personnage. Un indice qui laisse deviner qu’un événement important attend Gabriel dans ce final. La disparition de l’ancien prêtre serait en outre peu surprenante, puisque ce dernier meurt tué par Beta dans les comics.

La rédemption de Gabriel

L’ancien prêtre, qui se sent toujours coupable de ne pas avoir réussi à protéger son ancienne communauté, fera cette fois tout pour sauver les siens. Et la bataille avec Beta et les Chuchoteurs pourrait bien être l’occasion pour lui de se rattraper, quitte à devoir se sacrifier. C’est en tout cas ce qu’a laissé sous-entendre l’acteur Seth Gilliam, qui incarne Gabriel dans The Walking Dead. « Il va faire tout ce qu’il peut pour faire les choses correctement cette fois, pour faire la bonne chose. », a-t-il déclaré lors du Comic-Con at Home.

Tout semble donc confirmer que le valeureux Père Gabriel vit ses derniers instants dans The Walking Dead. D’autres personnages seront également sans doute en danger dans cet épisode 16. L’acteur Jeffrey Dean Morgan, qui incarne Negan à l’écran a en effet annoncé que le final serait digne d’un film et que beaucoup de choses s’y passeraient. L’attente sera encore un peu longue pour les fans. Suite à la crise pandémique, AMC a repoussé la diffusion de l’épisode 16 à octobre 2020.

