The Walking Dead Daryl Dixon, saison 2 : l’épisode final est le « meilleur » de toute la franchise

Norman Reedus annonce que l’épisode final de The Walking Dead : Daryl Dixon est le “meilleur” de toute la franchise

L’acteur promet que la saison 2 sera “époustouflante”

L’acteur confirme une saison 3 en Espagne, à Madrid, et peut-être une saison 4

Bonne nouvelle pour les fans de The Walking Dead puisque le spin-off sur Daryl Dixon a une date de sortie française et une plateforme de diffusion pour sa saison 2. Appelée The Book of Carol, elle suit Carol en quête du personnage interprété par Norman Reedus. Et l’acteur partage justement des informations sur ces futurs épisodes, plus précisément le dernier, avec une grosse promesse aux fans.

Attendez-vous à un final incroyable pour la saison 2

La promesse est énorme puisque Norman Reedus annonce que le final de la saison 2 de la série est “le meilleur épisode d’une heure de tous les temps pour la franchise The Walking Dead”. Rien que ça. Sachant qu’il y a plusieurs spin-offs dont The Ones Who Live et une production principale de 11 saisons, il s’agit d’une déclaration très ambitieuse.

La deuxième saison est phénoménale. La première saison était amusante, mais la deuxième est époustouflante. Le final de la saison 2, le dernier épisode, est le meilleur épisode d’une heure de tous les temps pour la franchise The Walking Dead. Norman Reedus

La saison 3 confirmée, direction l’Espagne

Si ça n’a rien d’une surprise puisque le boss de la franchise nous l’avait annoncé, The Walking Dead : Daryl Dixon a droit à une saison 3 confirmée par Norman Reedus. L’acteur déclare : “Nous sommes sur le point de commencer la saison 3 et peut-être la 4. Je pense que je suis autorisé à le dire, je crois que nous allons aller en Espagne, à Madrid”.

Norman Reedus va donc poursuivre son voyage en Europe et à moins d’un miracle, il y a fort à parier qu’il ne retournera pas en Amérique. Du moins pour le moment puisque The Walking Dead pourrait rassembler tous les spin-offs, une envie partagée par la production depuis un moment.