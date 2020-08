The Walking Dead : qui est le personnage masqué de l’épisode 16 de la saison 10 ?

Tous les fans de The Walking Dead se demandent encore qui se cache derrière le masque de ce mystérieux personnage aperçu dans la bande-annonce du dernier épisode de la saison 10. Point sur les diverses théories

En avril dernier, la chaîne AMC diffusait un extrait de l’épisode final de la saison 10 de The Walking Dead. Dans cette vidéo, les fans découvraient un étrange personnage masqué surgissant dans la forêt dans laquelle Aaron et Alden sont menacés par des Chuchoteurs. Depuis, tous se demandent encore qui se cache derrière ce masque.

Crédit : AMC

Si l’identité de ce personnage est gardée secrète, c’est sans doute parce que le public connaît déjà ce protagoniste, et que les showrunners ont voulu créer un effet de surprise. En faisant le tour des personnages disparus de la série, il est donc possible d’établir une liste d’anciens survivants qui pourraient correspondre au profil de ce mystérieux homme masqué.

Un personnage disparu de The Walking Dead

Une théorie évoque depuis quelques mois le nom de Duane, le fils de Morgan Jones. Mais celle-ci semble peu plausible. Bien que cette mort n’ait pas été montrée à l’écran, elle est clairement racontée par un Morgan encore traumatisé par l’événement dans la saison 3. Une autre hypothèse peut-être plus évidente est que ce personnage masqué soit tout simplement Morgan lui-même. L’un des principaux arguments est que Jones maîtrise les arts martiaux, et que l’homme aperçu dans la bande-annonce manipule avec aisance des armes en forme de faucilles. L’acteur Lennie James, qui incarne Morgan dans la série, est cependant très occupé avec le prequel Fear the Walking Dead. Il serait donc surprenant qu’il puisse tenir à nouveau un rôle important la série originale d’AMC.

Certains fans pensent donc à Heath, qui a disparu depuis la saison 7, kidnappé par la société CRM. Des bruits de couloir récents affirment que son interprète Corey Hawkins serait bientôt de retour dans l’univers de The Walking Dead, ce qui pourrait donc faire de lui le mystérieux homme masqué connu du public. Mais il se pourrait également qu’Hawkins soit tout simplement au casting du futur spin-off World Beyond ou encore des films sur Rick Grimes, puisque lui aussi a été enlevé par CRM.

Le personnage masqué est-il une femme ?

D’autres fans imaginent plutôt un personnage féminin derrière ce masque. On sait notamment que Maggie sera présente dans cet épisode et jouera un rôle clé dans la saison 11. Mais la tenue vestimentaire du personnage masqué ne correspond pas à ce que l’on voit de la jeune femme dans la suite de l’extrait. Celle-ci porte en effet une chemise beige, un bandana autour du cou et un chapeau.

L’autre femme évoquée est Connie, qui pourrait être toujours vivante. Mais les armes brandies par le personnage masqué ne semblent pas non plus correspondre au profil de la jeune femme.

Aucune de ces théories ne semble donc très solide. Une dernière possibilité est que cet individu masqué ne soit en fait pas familier de la série, et que les showrunners aient simplement voulu offrir une introduction pleine de mystère à ce nouveau personnage. Il va falloir patienter encore quelques mois avant de le découvrir. L’épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead ne sera diffusé qu’en octobre prochain. Il sera suivi en 2021 de six épisodes additionnels.

The Walking Dead : la showrunner évoque le tournage des épisodes additionnels

Source : SCREEN RANT