The Walking Dead : le spin-off sur Carol et Daryl sera une suite à la série phare

Le spin-off de The Walking Dead consacré à Daryl et Carol sera en quelque sorte une suite du show AMC, dont l’intrigue pourrait être introduite dans les futurs épisodes de la série phare.

The Walking Dead s’arrêtera après la saison 11, mais son histoire continuera partiellement son chemin au travers du prochain spin-off dédié à Daryl et Carol. Dans une interview, le showrunner Scott M. Gimple a même indiqué que certains personnages familiers de la série AMC seront au programme des nouvelles séries de la franchise The Walking Dead.

Daryl et Carol dans The Walking Dead – Crédit : AMC

« Ce sera une série différente avec un ton différent, mais l’histoire de cette partie de The Walking Dead, d’une certaine manière, continue à vivre à travers eux (ndlr : Daryl et Carol). », a déclaré Gimple au sujet du spin-off consacré aux deux célèbres survivants. Il se pourrait donc que les épisodes bonus de la saison 10 et et ceux de la saison 11 établissnt déjà des liens entre la série mère et le futur spin-off. C’est d’ailleurs ce qu’a laissé sous-entendre Gimple. Faisant référence au show sur Carol et Daryl, le producteur a en effet déclaré : « Nous avons une idée vraiment cool autour de ça qui est très liée à cette histoire que nous allons raconter au cours des 30 prochains épisodes. ». Selon plusieurs sources, Carol et Daryl deviendraient d’ailleurs les nouveaux leaders des survivants dans la saison 11.

Des personnages de retour dans Tales of The Walking Dead

Le showrunner a également évoqué la nouvelle série anthologie Tales of the Walking Dead, dont chaque épisode sera consacré à l’histoire personnelle d’un ou plusieurs personnages. Et ce futur spin-off sera également l’occasion de retrouver certains visages familiers de la série phare. Ces derniers pourront être de tout nouveaux personnages, mais aussi des héros déjà existants, a expliqué Gimple. « Nous allons certainement continuer avec des personnages de la série, la série mère, par intermittence. » ,a-t-il déclaré.

Angela Kang et Scott Gimple avaient deux encore beaucoup d’idées pour la suite de The Walking Dead. Et les deux showrunners comptent bien les exploiter. « Nous allons remplir ce grand tableau d’histoires que nous voulons aborder. », a expliqué Gimple. Les producteurs semblent avoir tellement de choses à raconter qu’ils songent déjà à d’autres spin-offs. « Je pense qu’il y en aura d’autres. J’espère qu’il y en aura d’autres. » a teasé Scott Gimple. La saga The Walking Dead est donc encore loin d’être finie. En attendant, les fans découvriront enfin l’épisode final de la saison 10, qui sera diffusé le 4 octobre prochain.

