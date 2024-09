The Walking Dead Daryl Dixon : le dernier trailer confirme les retrouvailles tant attendues entre Daryl et Carol

Un mois avant son retour, la série The Walking Dead : Daryl Dixon en dévoile plus sur sa seconde saison qui sera marquée par le retour de Carol dans la franchise. Les nouvelles images révèlent notamment l’arrivée mouvementée du personnage en France.

La franchise The Walking Dead continue de plus belle par l’entremise de ses spin-offs. La série dérivée centrée sur Daryl Dixon s’apprête notamment à revenir sur nos écrans. Baptisée “The Book of Carol”, la saison 2 sera diffusée à partir du 30 septembre sur Paramount+. Et comme son nom l’indique, elle sera marquée par le retour de Carol, bien décidée à retrouver son acolyte Daryl exilé dans l’Hexagone.

Après une apparition fugace à la fin de la saison 1, le personnage incarné par Melissa McBride obtiendra bien plus de temps d’écran dans la saison 2. Elle est d’ailleurs au cœur de ces nouvelles images de promotion. Avec l’aide d’un pilote, elle traverse l’océan Atlantique dans un avion biplan. Mais l’appareil finit par s’écraser dans un champ rempli de marcheurs. Cachés sous les hautes herbes, ils tentent immédiatement d’agripper Carol.

The next chapter of Daryl and Carol's friendship begins September 29th on AMC and AMC+. pic.twitter.com/d8g5kjj3Lh — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) September 2, 2024

The Walking Dead Daryl Dixon : Carol enfin de retour !

Outre cette arrivée fracassante dans nos contrées, la bande-annonce confirme également les retrouvailles à venir avec Daryl. A la fin du trailer, on peut ainsi distinguer la silhouette floue de Carol qui apparaît derrière Daryl. Il semblerait ainsi que la réunification se fasse plutôt rapidement et qu’il ne faille pas attendre la fin du second acte pour qu’ils se retrouvent. Un choix qui devrait donner un coup de fouet à l’histoire tout en satisfaisant les aficionados du duo mythique.

Il faudra encore patienter près d’un mois avant de découvrir le premier épisode de cette saison 2 très attendue. Celle-ci sera composée de six chapitres qui seront diffusés sur un rythme hebdomadaire. Qu’on se le dise, la suite de The Walking Dead : Daryl Dixon s’annonce palpitante à souhait, les enjeux scénaristiques étant nombreux.

Pour rappel, la série n’est pas près de s’arrêter. Le tournage de la saison 3 a d’ailleurs déjà débuté. Après la France, le spin-off posera ses valises en Espagne. L’intrigue nous amènera également à Londres, si l’on se fie à des photos du tournage ayant fuité récemment.