The Walking Dead : Daryl et Carol seraient les héros de la saison 11, après la « disparition » de Rick Grimes

Après la « disparition » de Rick Grimes, les fans de The Walking Dead restent orphelins d’un lead fort. Et selon des sources proches de WGTC, Daryl et Carol reprendraient le flambeau dans la onzième saison.

La saison 11 sera-t-elle dirigée par Carol et Daryl ? Crédit : AMC

Voilà plusieurs mois que les fans de The Walking Dead attendent le final de la saison 10, repoussée pour cause de Covid-19. Dans le dernier épisode, les spectateurs ont été choqués par la « disparition » de Rick Grimes, héros de la série depuis des années, qui reviendra dans les films. Et en attendant, une grande question se pose : qui seront les héros de la saison 11, se déroulant 25 ans après la précédente, selon certaines informations ? D’après des sources proches de WGTC, ce sont Daryl et Carol qui reprendraient le flambeau du lead de The Walking Dead.

Carol et Daryl, prochains héros de The Walking Dead ?

Carol et Daryl ont toujours eu un lien spécial – Crédit : AMC

Mais qui va remplacer Rick Gimes, considéré comme mort par les autres personnages de la série ? Car si The Walking Dead reste une série chorale, force est de constater que les spectateurs ont besoin d’un lead pour que l’histoire puisse avancer.

Et selon WGTC, Daryl serait l’un des personnages qui « remplacera » Rick Grimes à partir de la onzième saison. Incarné par Norman Reedus, ce dernier a été crée spécialement pour la série et n’apparaît pas dans les comics. Très rapidement, Daryl et sa fameuse moto, arbalète à la main, est devenu l’un des personnages favoris des fans de The Walking Dead.

Mais Daryl serait accompagné par un lead féminin : Carol, jouée par Melissa McBride. Apparue depuis la première saison, à la psychologie complexe, le personnage aura vécu bien des événements traumatisants dans l’histoire de la série. Carol est également connue pour avoir tué plus d’un être humain dans The Walking Dead : 112 ont été dernièrement recensés. Mais la femme reste décrite comme portant beaucoup d’amour à ses proches, courageuse, intelligente, capable d’initiatives pour sa survie et celle des personnes qu’elle aime.

Sans oublier que Carol et Daryl ont toujours eu une relation privilégiée. De quoi rendre crédible un lead par les deux personnages.

Quel futur pour les survivants ?

Les survivants ont du pain sur la planche – Crédit : AMC

A l’heure actuelle, ce que nous préparent les scénaristes de The Walking Dead reste bien gardé. Alors que Robert Kirkman a décidé d’épargner Negan, les spectateurs ont assisté à la « mort » de Rick Grimes dans la saison 10.

Les cartes sont redistribuées et si la dernière rumeur en date évoque des événements se déroulant 25 ans plus tard, Robert Kirkman a toujours encouragé la série à aller encore plus loin que dans les comics. Il faudra donc s’attendre à certaines surprises quant au sort des survivants, et l’évolution de la trame principale.

Source : Wegotthiscovered