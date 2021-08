The Walking Dead : l’interprète de Maggie voulait tuer Negan

Lauren Cohan, l’interprète de Maggie dans The Walking Dead aurait voulu que son personnage finisse par tuer Negan.

Depuis la reprise de The Walking Dead, l’animosité entre Maggie et Negan ne cesse de grandir. Elle atteint même son paroxysme dès l’épisode d’ouverture de la saison 11.En effet, Negan laisse Maggie pour morte, après l’attaque d’une meute de marcheurs. Pleine de ressources, la jeune femme réussit à se tirer de ce mauvais pas. Trahie et irritée, elle dévoile la vérité au reste du groupe, pointant son arme sur Negan. Ce dernier s’en tire une nouvelle fois par une pirouette, rappelant que sans lui, le groupe ne s’en sortira jamais.

The Walking Dead : Maggie aurait voulu tuer Negan – Crédit : AMC

Mais la comédienne Lauren Cohan aurait voulu voir une autre version à l’écran. Pour elle, Maggie aurait du abattre une bonne fois pour toute Negan, afin d’obtenir une juste vengeance.

The Walking Dead : et si Maggie avait tué Negan ?

« J’avais juste envie de le tuer. Il fallait que Maggie lui tire dessus. Si elle ne l’a pas fait, c’est qu’elle a encore l’espoir de surmonter cette colère animale qui l’habite. Elle est retenue par son instinct. Maggie a trop de respect pour le vivant. Mais cela aurait pu vraiment arriver. A ce moment-là, Negan a tellement peur d’elle qu’elle aurait pu commettre l’irréparable » explique ainsi la comédienne.

Il est difficile de donner raison à Lauren Cohan, car le public reste divisé sur les actions de Negan. Mais ils n’oublient pas que Maggie n’est pas non plus tout à fait blanche dans ses actions. Tout le monde garde en mémoire la scène dans laquelle Maggie « sacrifie » Gage en le laissant en dehors du métro à une horde de marcheurs. Elle aussi a changé, profondément et viscéralement. Dans cette lutte pour sauver sa peau, tous les coups semblent désormais permis, au détriment de tous bons sentiments.

L’épisode 11 × 03 de Walking Dead « Hunted » sera diffusé sur AMC dans les prochains jours. Et la suite promet d’être plus exaltante encore. Cette nouvelle saison tient toutes ses promesses, faisant encore monter d’un cran la tension ambiante entre les protagonistes phares du programme.

