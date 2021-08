The Walking Dead nous laisse avec un cliffhanger majeur

Avec le premier épisode de la saison 11, The Walking Dead frappe très fort en balançant un cliffhanger de taille.

Un cliffhanger de taille – Crédit : AMC

The Walking Dead se termine prochainement avec la saison 11. L’occasion pour les fans de découvrir le final d’une série longue de près d’une décennie. Dans cet univers où les zombies n’auraient pas pu être stoppés par l’armée, la mort rôde à chaque coin de rue. Et AMC vient de donner une grosse claque aux téléspectateurs avec le premier épisode cette dernière saison. Alors que l’intrigue s’annonce sombre et brutale selon sa scénariste, son dernier cliffhanger nous donne un aperçu de cette violence.

Attention, les lignes à suivre révèlent des éléments de l’intrigue de l’épisode Acheron : Partie I.

Et si Negan n’avait jamais changé ?

Not the Big Bad wolf again. #TWDWatchParty pic.twitter.com/ratVipoUyM — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) August 23, 2021

Le premier épisode de la saison 11 de The Walking Dead, avec le retour annoncé de Rick Grimes, a été intense. Negan n’a-t-il jamais changé ? Après tout, l’homme était autrefois un ennemi. Si tout le monde ne lui fait pas confiance, ce dernier a plusieurs fois exprimé le souhait de se racheter. Mais Maggie ne semble pas prête de pardonner celui ayant massacré brutalement son compagnon, Glenn. Et dans Acheron : Partie I, Negan n’a peut-être pas changé.

Negan guide un groupe de survivants à travers Washington D.C. pour sauver Alexandria. Mais alors qu’un violent orage éclate, l’équipe se rend dans un tunnel grouillant de Marcheur. L’homme laisse Maggie derrière, préférant mourir qu’être tué par la femme. L’épisode se termine alors que Negan décide de ne pas aider cette dernière. La survivante perd pied et se retrouve suspendue alors que des Marcheurs attendent de la dévorer juste en bas. Le tweet ci-dessus est plutôt parlant.

La suite de l’épisode arrive le 29 août

Ce cliffhanger a de quoi faire frissonner les spectateurs. La seconde partie est diffusée le 29 août prochain et permettra de découvrir si Maggie a pu s’en sortir. Il s’agit tout de même d’un personnage apprécié par les fans. Beaucoup espéraient que la femme pardonne à Negan, également très populaire.

Beaucoup de téléspectateurs ont fait part de leur surprise sur Twitter à propos de cette fin. Si certains espèrent la survie de Maggie, d’autres annoncent comprendre la réaction de Negan.

Source : ComicBook