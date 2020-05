The Walking Dead : Maggie aurait dû assassiner Negan dans la saison 8

Maggie aurait dû assassiner Negan dans The Walking Dead, mais les scénaristes en ont décidé autrement.

Negan – Crédit : AMC

En dix saisons, The Walking Dead aura vu naître l’un de ses plus célèbres antagoniste : Negan. Et alors que son interprète, Jeffrey Dean Morgan, annonçait l’affrontement de Negan pour le final de la saison 10, nouvelle révélation. Car pour beaucoup de spectateurs, le choix de laisser le personnage vivre a soulevé certaines interrogations. Ces derniers souhaitaient voir Negan mourir après toutes les morts, la souffrance infligée par cet antagoniste. Un point de vue partagé par Greg Nicotero, réalisateur du final de la saison 8.

Maggie aurait dû venger la mort de Glenn

Le show compte 146 épisodes et si pour les fans, le meilleur est l’épisode 8 de la saison 4, l’un d’eux les aura tous marqués : l’assassinat de Glenn, violemment frappé à mort par Negan et sa fameuse batte, Lucille. Et selon Greg Nicotero, sa petite amie, Maggie (Lauren Cohan), aurait dû prendre sa revanche sur le personnage en lui ôtant à son tour la vie lors de la saison 8.

J’ai dit à Scott Gimple, le showrunner, “je pense que Maggie doit lui tirer dessus. Je pense que Maggie doit soit tuer Negan, soit lui tirer dessus, mais faire quelque chose, car elle est présente”. J’ai ajouté “c’est vraiment un moment difficile de tirer sachant que Maggie s’effondre à genoux lorsque Rick épargne Negan”. J’ai lancé une idée simple à Gimple : “Pourquoi Maggie ne lui tire-t-elle pas dessus ? Pourquoi Maggie ne le tue pas ?”.

Greg Nicotero

Jeffrey Dean Morgan voulait que Negan souffre

Negan aurait pu perdre la vie, assassiné par Maggie – Crédit : AMC

Même Jeffrey Dean Morgan, interprète de Negan, souhaitait que son personnage souffre un peu, comme le révèle Nicotero. L’antagoniste principal de The Walking Dead, dont on ne connaît toujours pas l’origine de son virus, méritait une petite balle selon l’acteur !

Même Jeffrey Dean Morgan disait “Allez, mec ! Collez moi un trou de balle dans l’épaule, ou la jambe, quelque chose”. Je me disais “J’adorerais lui tirer dessus”. Andrew Lincoln (l’interprète de Rick Grimes, NDLR) me demandait “Je peux simplement lui tirer dessus ?” et j’étais comme “Oui, il faut le faire”.

Greg Nicotero

Une possibilité évoquée pour le début de la saison 8, pendant lequel les survivants préparent un assaut contre Le Sanctuaire.

Finalement, Maggie aura tout simplement fait l’impasse sur une vengeance froide avec le choix scénaristique d’épargner Negan. Une nouvelle preuve que, bien loin des zombies, The Walking Dead s’attarde sur la psyché de ses survivants éprouvés dans un monde sans pitié où la plus grande menace reste l’humain.

The Walking Dead est « offensant » et « troublant », expose une plainte déposée contre la série TV

Source : wegotthiscovered