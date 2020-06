The Walking Dead : pourquoi Negan ne s’est-il pas contenté de tuer Glenn, comme le voulait le comics ?

Le premier épisode de la saison 7 de The Walking Dead a réussi à surprendre tous les fans de la série, y compris ceux qui avaient déjà lu les comics. Car si beaucoup s’attendaient déjà à la mort de Glenn, peu avait imaginé que les producteurs décideraient de tuer un autre personnage phare du show.

Pourtant, Abraham a lui aussi succombé aux coups de Lucille, la terrible batte de baseball de Negan. C’est même lui qui meurt en premier dans la série. Deux raisons expliquent cette différence par rapport aux comics. La première est basée sur un raisonnement très simple. Si la plupart des fans de The Walking Dead savaient que Glenn allait mourir, l’effet de surprise, et la tension apportée par le cliffhanger de la saison précédente, perdraient tout leur intérêt.

Abraham devait mourir dans la série

En voyant Abraham mourir, et non Glenn, le public a reçu un vrai choc dans le premier épisode de la saison 7. Pendant quelques secondes, les téléspectateurs, pensant que les scénaristes ne se permettraient pas de tuer deux personnages importants dans un même épisode, ont imaginé qu’Abraham serait la seule victime. La mort de Glenn, bien que présente dans les comics, a donc quand même réussi à surprendre le public. En plus de l’effet de surprise, elle est en outre venue ajouter une grande émotion à la scène, grâce notamment à la réaction de Maggie, enceinte de leur enfant.

La seconde raison pour laquelle les showrunners ont fait mourir Abraham, et pas un autre personnage, est liée à l’intrigue future de la série. Sa mort a en effet des répercussions sur d’autres personnages, et sur leur évolution dans The Walking Dead. Suite au décès d’Abraham, Rosita devient plus proche des autres survivants et s’implique davantage dans les actions du groupe.

Les producteurs de la série The Walking Dead ont pris de nombreuses fois des libertés par rapport aux comics, afin de continuer à garder les fans en haleine. Robert Kirkman a publié le dernier tome de la BD l’année dernière, mais selon l’acteur Jeffrey Dean Morgan (Negan), les scénaristes ont encore assez de matière pour au moins trois saisons. De quoi surprendre encore les fans pour quelques années.

