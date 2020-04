The Walking Dead : un revenant de la saison 1 serait le personnage masqué de la saison 10

En attendant la diffusion du dernier épisode de la saison 10 de The Walking Dead, les fans élaborent des théories sur l’identité du mystérieux personnage masqué. L’une d’elles affirme qu’il s’agirait d’un survivant connu depuis la saison 1.

Mais qui est ce personnage portant un masque et brandissant des armes tranchantes dans l’extrait de l’épisode final de la saison 10 de The Walking Dead. Certains fans de la série ont déjà leur petite idée…

Une vidéo des premières minutes de l’épisode 16 dévoile un nouveau personnage qui rencontre Aaron et Alden dans une forêt. On ne sait pas encore si cette personne est hostile ou bienveillante, mais le fait qu’elle porte un masque laisse penser que le visage qui se cache derrière pourrait être familier. De plus, il serait étonnant que les scénaristes aient décidé d’introduire encore un nouveau personnage dans le dernier épisode de la saison.

The Walking Dead : tout le monde ne survivra peut-être pas à la saison 10

Un personnage de la saison 1 de retour dans The Walking Dead

Sur la toile, les internautes semblent convaincus que cet homme masqué est Duane Jones, le fils de Morgan. On rencontre pour la première fois Duane dans l’épisode 1 de la saison 1 de The Walking Dead. C’est en effet lui et son père qui informent Rick, tout juste réveillé de son coma, de l’épidémie qui a ravagé la planète.

Plus tard, dans la saison 3 de la série, Morgan raconte que son fils est mort, mordu par sa mère déjà transformée en zombie. Il semble donc à priori impossible que le jeune garçon soit le personnage masqué. Mais la mort de Duane n’est pas montrée à l’écran, et pour les fans qui soutiennent la théorie de son retour, c’est un argument de poids.

D’autres personnages pourraient cependant se cacher derrière ce masque. Certains pensent par exemple qu’il pourrait s’agir tout simplement de Morgan. Mais on sait également que Maggie sera de retour dans le dernier épisode de la saison 10. Il faudra être patient pour découvrir l’identité de ce personnage masqué. La production a en effet annoncé qu’en raison de la crise de COVID-19, l’épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead sera diffusé « plus tard dans l’année. ».

The Walking Dead : le scénariste dévoile enfin l’origine de l’invasion zombie

Source : comicbook