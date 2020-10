The Walking Dead : qui sont les soldats blancs de l’épisode 16 ? La showrunner donne des indices

Dans l’épisode final de saison 10 de The Walking Dead, les fans ont découvert un nouveau groupe de personnages hostiles. En attendant de découvrir leur rôle exact dans l’ultime saison de la série, la showrunner donne quelques explications.

Dans une interview avec le magazine Deadline, la showrunner de The Walking Dead Angela Kang a fourni quelques indices sur la place que tiendront les mystérieux soldats blancs dévoilés à la fin de l’épisode 16.

Les soldats blancs dans l’épisode final de la saison 10 – Crédit : AMC

Ces personnages sont familiers des lecteurs des comics. On les découvre en effet dans le numéro 173 de l’œuvre de Robert Kirkman. Dans les comics, ces soldats à l’allure de Stormtroopers appartiennent à la communauté Commonwealth, au sein de laquelle les survivants, y compris Rick Grimes, vivent leurs dernières aventures.

Ceux qui n’ont pas lu la bande dessinée en apprendront plus sur ce nouveau groupe dès l’année prochaine. Angela Kang a en effet confirmé que les membres du Commonwealth seront présents dans les prochains épisodes additionnels qui sortiront en 2021. « Nous verrons d’autres personnages, juste pour mettre en valeur certaines de leurs histoires, et nous reviendrons sur ce groupe – le Commonwealth. », a-t-elle déclaré.

Le Commonwealth au centre de la saison 11 de The Walking Dead

Cette communauté sera ensuite au centre de l’intrigue de la saison 11 de The Walking Dead, qui conclura la série phare. « Nous sommes sur le point de rentrer dans beaucoup plus d’histoires avec ces personnes. », a-t-elle ajouté. La showrunneuse a également souligné que des détails devraient déjà donner des indices sur certains aspects de ce nouveau groupe. « Je dirai aussi que, dans une telle nouvelle apocalypse, cela devrait vous dire tout de suite que c’est un groupe fortement organisé, et comment gardez-vous même une armure blanche propre ? Qu’est-ce que cela vous dit sur ces personnes ? ».

Dans les comics, cette communauté est composée de 50 000 membres. Elle est comme le suggère Kang, très structurée et étonnamment moderne, à l’opposé de celle des Chuchoteurs. « Cest un type de groupe très différent de celui des Chuchoteurs (…) Ce sont des gens qui doivent être derrière des murs et avoir accès à des choses, donc vous savez que nos personnages vont être mêlés à ces gens, et nous continuerons l’histoire à partir de là. », poursuit la showrunneuse.

Les soldats blancs et leur communauté joueront donc un rôle central dans les ultimes épisodes de The Walking Dead. Comme toujours, il est certain que cette communauté en apparence si bien organisée réservera quelques mauvaises surprises aux héros de la série. Si le tournage n’est pas retardé, nous commencerons à les découvrir dès début 2021.

