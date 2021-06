The Walking Dead saison 11 : les premiers épisodes se dévoilent

Après de longs mois d’attente, The Walking Dead s’apprête enfin à faire son retour sur le petit écran. Pour ce final très attendu, les choses semblent sérieusement se corser pour les protagonistes du programme. À travers un nouveau trailer exclusif et quelques indices de taille, les fans commencent à découvrir ce que leur réserve la série dans les prochaines semaines. Dans un dédale de tunnels souterrains, nos anti-héros risquent bien de vivre quelques moments critiques. En plus de ces images, AMC a également dévoilé au grand public le contenu exact du synopsis des deux premiers épisodes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout cela nous donne sérieusement l’eau à la bouche !

The Walking Dead : un retour très attendu – Crédit : AMC

Alors que faut-il attendre de ce retour ? En guise de mise en bouche, la série pose une mystérieuse question à ses aficionados : « qui voulez-vous voir à vos côtés? ». Il s’agit visiblement de bien choisir son clan pour éviter un faux pas fatal avant le dénouement final .

The Walking Dead : l’arc narratif de la saison 11 se précise

Les deux premiers épisodes baptisés Archeron correspondent en réalité à une « histoire » découpée en deux parties. En pleine quête de nourriture après un long périple, l’équipe se rend compte que leurs vivres sont loin d’être suffisantes. Maggie décide alors de prendre les choses en mains, en proposant un nouveau plan. Mais un violent orage finit par éclater, obligeant les protagonistes à se réfugier dans un dédale de souterrains. Le chaos finit par s’installer, tout le monde commençant à soupçonner son prochain.

Pris en chasse, les co-équipiers finissent par se réfugier dans un wagon de métro. Mais une personne manque à l’appel. Tenter de sortir la sauver devient synonyme de mort assurée. Les règles de survie prennent un nouveau tournant, chacun devant désormais défendre sa peau pour ne pas mourir. Mais les choses risquent de mal tourner, les marcheurs étant sur le point de trouver l’entrée du wagon…

Pour faire patienter les fans, AMC proposera dès le 15 Juillet un nouveau programme exclusif baptisé Origins. Celui-ci rendra hommage aux quatre principaux personnages de la série à savoir Daryl, Carol, Maggie et Negan. Chaque épisode abordera un moment précis de l’apocalypse zombie, du point de vue d’un de ces protagonistes. Le format sera également entrecoupé d’interviews exclusives. Le premier à ouvrir le bal sera Daryl.

Avec son nouveau teaser glaçant et ces quelques surprises, The Walking Dead promet un retour sous le signe du chaos et de l’adrénaline. Il faudra attendre la fin de l’été pour en avoir le cœur net !

Source : Bleedingcool

