The Walking Dead : pourquoi Jon Bernthal ne regarde plus la série ?

Personnage phare des deux premières saisons de The Walking Dead, Bernthal alias Shane Walsh ne prend plus le temps de regarder la série. Partenaire de Rick Grimes et policier un peu dérangé, le comédien préfère désormais se consacrer à sa famille. Malgré quelques apparitions dans les saisons suivantes, Bernthal semble avoir définitivement tiré un trait sur son expérience. Aujourd’hui, l’acteur joue son plus beau rôle : père de famille. Et cette nouvelle vie lui demande un investissement maximum au quotidien.

Bernthal, désormais loin de The Walking Dead – Crédit : AMC

Pourtant, Bernthal reste très attaché aux créateurs et aux comédiens de The Walking Dead. Dans une récente interview, le comédien revient plus en détails sur son parcours et ses projets actuels ou futurs.

Que devient Jon Bernthal ?

« Mon emploi du temps a bien changé depuis que j’ai quitté la série. Je travaillais comme un fou et je devais aussi composer avec mes trois enfants » déclare ainsi Bernthal. Pas étonnant donc que l’acteur n’ait plus le temps nécessaire pour suivre avec assiduité la série et ses dernières saisons.

Mais depuis 2012, Bernthal ne chôme pas pour autant. En effet, le comédien a pu partager l’affiche de Snitch, aux côtés de Dwayne Jonhson. Il a également fait une apparition remarquée dans le célèbre Loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese. Bernthal s’est également essayé à la réalisation, en passant derrière la caméra pour la mini-série Mob City, sur l’univers des gangsters. Cette dernière expérience a également été l’occasion de collaborer avec Franck Darabont, ancien showrunneur de The Walking Dead.

Depuis, le comédien se fait plus discret, accordant une place principale à ses enfants. Mais l’expérience Walking Dead aura marqué un vrai tournant dans sa carrière, marquée au fer rouge. « La série sera toujours dans mon cœur. J’aime tous les gens qui officient sur le programme. C’est une seconde famille pour moi. Il y’a un véritable esprit de communion et de partage et c’est absolument tout ce que je peux attendre du cinéma » confie ainsi Bernthal.

Mais ce dernier est aujourd’hui de retour dans les salles obscures, pour le plus grand plaisir de ses fans. En effet, Bernthal partage l’affiche d’un thriller glaçant avec Angelina Jolie, baptisé Ceux qui souhaitent ma mort. Ce nouveau projet sort simultanément en streaming sur HBO et en salles aujourd’hui !

Source : Comicbook

The Walking Dead saison 11 : AMC dévoile les coulisses du tournage en vidéo