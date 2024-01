The Walking Dead The Ones Who Live : le premier trailer est là, une date de sortie dévoilée

The Walking Dead : The Ones Who Live vient de publier son premier trailer avec Rick et Michonne de retour ! Mais ce n’est pas tout puisque le spin-off nous partage une date de sortie officielle.

Enfin ! Après plusieurs teaser, The Walking Dead : The Ones Who Live a enfin droit à son premier trailer. La série signe le retour de Rick qui sera accompagné de Michonne dans ce spin-off qui succède au monstrueux succès The Walking Dead : Daryl Dixon. Sans plus attendre, voici la vidéo tant attendue par les fans et la date de sortie de cette future série.

Voici le premier trailer de The Walking Dead : The Ones Who Live

AMC annonce que The Walking Dead : The Ones Who Live arrive le 25 février (également sur AMC+). Pas de date de sortie en France mais on imagine que comme The Walking Dead : Daryl Dixon, Paramount+ s’occupera de la diffusion. Nous nous chargerons de les contacter pour avoir plus d’infos à ce propos.

Ces images nous montrent Michonne à la recherche de Rick, un peu comme Carol en quête de Daryl Dixon dans The Book of Carol. Il semblerait que le shérif est retenu par l’Alliance des Trois. On retrouve Pollyanna McIntosh dans le rôle de Jadis et Terry O’Quinn incarne le général Beale. Pour rappel, les survivants de The Walking Dead pensent que Rick est mort suite à une explosion alors qu’il cherchait à ralentir des Marcheurs.

Voici le synopsis du futur spin-off de The Walking Dead

Mais ce n’est pas tout puisque The Walking Dead : The Ones Who Live dévoile un synopsis. L’histoire parle d’une “histoire d’amour épique” entre Rick et Michonne qui ont été séparés. La série se déroule en pleine guerre entre les Marcheurs et les humains alors que, toujours selon AMC, la lutte est plus acharnée contre les survivants.

The Walking Dead : The Ones Who Live questionne également à propos de la relation entre Rick et Michonne : “Peuvent-ils se retrouver et retrouver qui ils étaient dans un lieu et une situation inédits ? Sont-ils ennemis ? Amoureux ? Victimes ? Vainqueur ? L’un sans l’autre, sont-ils encore en vie ou découvriront-ils qu’ils sont aussi des morts-vivants ?”