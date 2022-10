The Walking Dead : une nouvelle espèce de zombies se prépare

Une nouvelle espèce à attendre – Crédit : AMC

The Walking Dead va tirer sa révérence lors d’une saison 11 que les fans suivent assidûment. De premières informations commencent à tomber comme la mort programmée d’un personnage majeur. Et aujourd’hui, Angela Kang, la showrunneuse, nous en dévoile plus concernant un nouveau type de zombies lors du final de la série phare AMC !

À lire > The Walking Dead : le vrai nom de Rick Grimes enfin révélé

Des zombies différents teasés par Angela Kang

Des zombies différents aperçus dans The Walking Dead : World Beyond – Crédit : AMC

Au fil de l’intrigue, The Walking Dead présente des variantes des zombies. Certains peuvent, par exemple, ouvrir des portes voire courir comme le montre The Walking Dead : World Beyond lors d’une scène en France. La saison 11 de The Walking Dead promet également de présenter une nouvelle déclinaison de la créature qui ne se résumera plus à traîner la patte en grognant.

Dans une interview accordée à Digital Spy, Angela Kang évoque les nouveaux zombies à attendre dans le final de The Walking Dead. La showrunneuse précise qu’il est important de créer la surprise auprès des spectateurs.

Cette saison, l’une des choses que nous avons imaginée est une sorte d’exploration du passé et du présent. Nous ouvrons la saison avec l’idée que les rôdeurs, ceux qui dorment, existent dans la série depuis longtemps. Mais nous ne nous sommes jamais intéressés profondément à eux. Un peu comme si nous avions accepté qu’il y a d’autres variantes que nous n’avons pas aperçu depuis très longtemps. Cela ne veut pas dire qu’elles n’existent pas. Si vous avez été habitué à ces règles pour le zombie, que vous n’en avez pas croisé de différents, alors certains de vos mécanismes pour vous protéger vont changer. Nous sommes dans l’esprit d’explorer cela. Ceux qui ont vu la fin de The Walking Dead : World Beyond le savent. Il y a peut-être une variante qui existe ailleurs. C’est une partie de ce plaisir. Angela Kang

C’est depuis le 3 octobre 2022 que OCS diffuse le final de The Walking Dead.

Source : ScreenRant