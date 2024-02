The Ones Who Live : une bonne nouvelle se dessine pour les fans de Walking Dead

The Ones Who Live est un spin-off de Walking Dead très attendu par la communauté. Alors que sa sortie se rapproche à grands pas, le showrunner vient d’ouvrir la porte à une éventuelle saison 2 et ce “même si Rick meurt dans le dernier épisode” du premier acte.

The Walking Dead est loin d’avoir écrit son point final. Après le spin-off sur Daryl Dixon diffusé il y a quelques mois, une autre série dérivée encore plus attendue est sur le point de débarquer sur nos écrans. Il s’agit de The Walking Dead: The Ones Who Live qui s’attarde sur Rick Grimes et Michonne. Un western crépusculaire qui commencera sa diffusion à partir du 25 février. Et il pourrait bien y avoir du rab à l’issue de la saison 1 !

Lors d’une conférence de presse, le showrunner Scott M. Gimple a en effet laissé la porte ouverte pour une saison 2. Et ce même si le personnage central du programme venait à trépasser dans le premier acte. “Je dirais… que tout est possible. Même si Rick meurt dans le dernier épisode, tout est possible”, a lâché le créateur du programme.

Walking Dead : vers une saison 2 pour le spin-off The Ones Who Live ?

The Ones Who Live, qui bénéficie du plus gros budget de la franchise, a permis de ramener à l’écran un personnage aussi emblématique qu’apprécié. Maintenant que Rick Grimes est de retour dans la franchise, il serait étonnant de le voir disparaître aussi subitement. L’évocation de sa mort possible dans le dernier épisode semble plutôt être une plaisanterie du showrunner visant à titiller les fans de la première heure. Si les audiences sont concluantes, on imagine qu’AMC Studios s’arrangera pour faire revenir son personnage d’une manière ou d’une autre.

Malgré cette déclaration encourageante, la saison 2 de The Ones Who Live n’a toujours pas été confirmée officiellement. Contrairement à The Walking Dead : Daryl Dixon qui aura bel et bien droit à une saison 2. Pour rappel, voici le synopsis du spin-off sur Rick et Michonne :

“Rick et Michonne sont plongés dans un autre monde, construit sur les cendres d’une guerre avec les morts. Et en définitive, d’une guerre avec les vivants. Peuvent-ils se retrouver et se rappeler qui ils étaient dans un endroit et une situation différents de tout ce qu’ils ont connu ? Sont-ils ennemis ? Amants ? Victimes ? Victorieux ? Sans l’un et l’autre, sont-ils même vivants ou vont-ils découvrir qu’ils sont eux aussi des zombies ?“