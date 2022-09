The Walking Dead : l’épisode final va tuer ce personnage majeur de la série

Le grand final de la série The Walking Dead sera disponible le 20 novembre sur AMC et OCS. Si l’on en croit le titre du dernier épisode, qui est le même que le dernier volume des comics de Robert Kirkman, un dernier personnage majeur de la série va mourir, afin de conclure en beauté l’émission qui sera restée 12 ans à l’écran.

The Walking Dead © AMC

AVERTISSEMENT : cet article contient des spoilers majeurs pour The Walking Dead

Tous ne survivront pas aux derniers épisodes de The Walking Dead. La série reviendra le 2 octobre avec un dernier lot de huit épisodes, mettant fin à 11 saisons, 12 ans, 177 épisodes et d’innombrables pertes.

La finale de la série, dirigée par Greg Nicotero et diffusée le 20 novembre sur AMC, est entourée de secret. Mais avec plusieurs émissions dérivées de The Walking Dead en préparation, certains personnages sont destinés à s’en sortir vivants : il est prévu que Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) reviendront tous dans l’univers TWD d’AMC.

Il y aura en revanche au moins un dernier décès dans la finale de la série. Le dernier épisode se nomme « Repose en paix », un nom inspiré du dernier volume de la bande dessinée du créateur Robert Kirkman, qui avait mis fin à la longue saga après 193 numéros, en 2019.

Tout le monde n’y survivra pas

Ce volume est défini par une mort majeure qui n’est autre que celle de Rick Grimes, abattu par un assassin du Commonwealth avant que son corps zombifié ne soit abattu une deuxième fois par son fils Carl dans l’avant-dernier numéro du livre.

« La finale consiste à terminer l’histoire de The Walking Dead, pas à créer des spin-offs. Il y a de la place pour ces séries, mais la finale a surtout pour but de conclure l’histoire de ces 11 années », a déclaré le producteur exécutif Scott M. Gimple au San Diego Comic-Con.

La showrunner Angela Kang, qui a scénarisé la finale de la série réalisée par Nicotero, a également déclaré que la série en elle-même avait besoin de sa propre fin. Mais « les portes sont laissées ouvertes, comme elles le sont si souvent dans la vie, et comme elles l’étaient même à la fin de la bande dessinée ».

The Walking Dead revient avec ses huit derniers épisodes dimanche 2 octobre sur AMC (OCS en France). La saison 11 de The Walking Dead sera suivie en 2023 d’un nouveau spin-off dont les héros seront Daryl et Carol, personnages présents depuis le début de la série.

Source : Gracenote