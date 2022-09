The Walking Dead : le vrai nom de Rick Grimes enfin révélé

Rick Grimes (Andrew Lincoln) © AMC

Rick Grimes (Andrew Lincoln) a été appelé par de nombreux noms dans The Walking Dead. Sheriff, Cow-boy… Mais il y a une question que les fans ne se sont pas posée : quel est le vrai nom de Rick Grimes ?

AMC Networks et le marché des collectionneurs Goldin vendent aux enchères plus de 100 accessoires utilisés pour la production de The Walking Dead, y compris l’album photo de la famille Grimes, comme on le voit dans l’épisode de la première saison de l’émission. Le lot d’accessoires comprend plus de 30 photos de la famille Grimes de Rick, sa femme Lori (Sarah Wayne Callies), leur fils Carl (Chandler Riggs) et la lettre d’adieu manuscrite de Carl à Rick de la saison 8.

Rick ne s’appelle pas Rick, c’était un surnom

Comme l’ont souligné les fans sur Twitter, la collection d’accessoires comprend le diplôme de licence en justice pénale de Rick à la Georgia Central University. Le diplôme révèle le nom complet de Rick : Richard D. Grimes.

Les enchères sont maintenant ouvertes sur l’album photo de la famille Grimes et des dizaines d’accessoires emblématiques, y compris des armes et des accessoires utilisés par Rick, Michonne (Danai Gurira), Daryl (Norman Reedus), Negan (Jeffrey Dean Morgan) et bien d’autres.

À lire : The Walking Dead : AMC révèle la date de sortie de la saison 11 et promet encore plus de zombies

Après avoir quitté la série lors de sa neuvième saison en 2018, Lincoln va revenir en tant que Rick Grimes dans une série télévisée dérivée, initialement prévue comme une trilogie de longs métrages. Il y aura six épisodes sur AMC+ diffusés en 2023. « Personnellement, j’ai hâte de remettre mes bottes de cow-boy et de reformer le groupe » a déclaré l’acteur au SDCC 2022.

Créée et produite par le showrunner Scott M. Gimple, l’émission dérivée de The Walking Dead réunira Lincoln et l’ancienne co-star Gurira, qui revient également dans TWD Universe pour reprendre son rôle de Michonne. The Walking Dead revient avec ses huit derniers épisodes le dimanche 2 octobre sur AMC et AMC+.