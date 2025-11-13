L’Epic Games Store vous offre trois jeux cette semaine, c’est Noël avant l’heure

N’oubliez pas d’aller faire un tour cette semaine sur l’Epic Games Store. La plateforme vidéoludique met à votre disposition trois jeux gratuits qui ne demandent qu’à être récupérés.

Vous cherchez de nouveaux titres pour compléter votre ludothèque ? Au lieu de ponctionner votre compte bancaire, il est vivement conseillé de faire un saut régulièrement sur l’Epic Games Store. Et pour cause, le lanceur propose chaque semaine un lot d’un ou de plusieurs jeux vidéo gratuits. Il serait dommage de s’en priver !

Après avoir offert Bendy and the Ink Machine, Five Nights at Freddy’s: Into the Pit et plus récemment Felix The Reaper, la plateforme s’apprête à libérer trois nouveaux cadeaux d’un coup. Voici une présentation de ces trois jeux bien différents.

Voici les jeux gratuits de l’Epic Games Store

ScourgeBringer est un titre en 2D mêlant plateformes et roguelite. Il vous plongera dans un univers post-apocalyptique hanté par une mystérieuse entité qui a provoqué la dévastation de l’humanité. Vous incarnerez la guerrière Kyhra qui devra se frayer un chemin à travers les hordes d’ennemis et les boss dans des donjons générés de façon procédurale.

Songs of Silence mêle stratégie au tour par tour et combats en temps réel. Après une catastrophe ayant scindé le monde en deux royaumes — celui des ténèbres et celui de la lumière —, l’humanité fait face à une menace énigmatique : le Silence. La reine Lorelai doit trouver une nouvelle terre pour son peuple tout en repoussant l’avancée du mal. Gestion des armées, conquête de cités, administration des ressources et deck-building s’entremêlent dans un gameplay exigeant où chaque décision compte.

Enfin, vous pouvez aussi intercepter cette semaine Zero Hour, un FPS tactique en ligne par équipe. Vous évoluerez dans différents lieux fictifs inspirés du Bangladesh. Plusieurs modes de jeu sont disponibles à l’instar du 5v5 (désamorçage de bombes, libération d’otages) et des missions en coop. Outre une planification minutieuse avant le combat, vous devrez mettre à profit les éléments du décor pour faire la différence face à vos ennemis.

Ces trois titres seront disponibles gratuitement du 13 au 20 novembre sur l’Epic Games Store. Pour en bénéficier, vous devez créer un compte Epic et installer le lanceur sur votre PC.

