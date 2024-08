The Witcher 4 : le doubleur de Geralt annonce qu’il sera dans le jeu, c’est officiel

The Witcher 4 reste pour l’instant un projet bien mystérieux. Le doubleur de Geralt de Riv est venu nous donner un petit détail qui en dit finalement long sur l’histoire du prochain RPG de CD Projekt Red : le Loup blanc apparaîtra bien dans le jeu !

Crédit : CD Projekt Red



Doug Cockle, doubleur de Geralt de Riv, a révélé que son personnage fera bien partie de The Witcher 4. Dans la dernière vidéo de la chaîne Fall Damage sur YouTube, l’acteur doit se remémorer des lignes de dialogues qu’il a prononcé dans les trois jeux de CD Projekt Red, certaines remontant à 2007 ! Entre deux reproduction de ses paroles, il indique que Geralt sera bien dans le jeu.

Doug Cockle confirme qu’il jouera dans The Witcher 4

À 7:20 de cette vidéo qui ravira tous les fans des jeux The Witcher, Doug Cockle déclare :

The Witcher 4 a été annoncé. Je ne peux rien dire dessus. Ce que nous savons, c’est que Geralt fera partie du jeu nous ne savons juste pas dans quelle mesure. Le jeu ne se pas centré sur Geralt, il ne sera pas le personnage central cette fois-ci, nous ne savons pas qui le sera. Je suis excité de découvrir ça !

L’acteur insiste qu’il ne peut rien communiquer sur le jeu car n’en a pas le droit. Il déclare toutefois n’avoir vu aucun script “pour l’instant” mais que ses paroles sont à prendre avec des pincettes. De son propre aveu, il pourrait mentir pour respecter son contrat !

La présence de Geralt révèle en partie l’histoire de The Witcher 4

Cela faisait un moment qu’il n’y avait eu aucune nouvelles du prochain jeu de CD Projekt Red. En novembre, le studio annonçait que le développement de The Witcher 4 était en bonne voie et surtout que le jeu nous réservait de belles surprises.

Avec seulement une image teaser pour The Witcher 4, nom de code “Polaris”, on ne sait pas grand chose du jeu. Cette image montre un médaillon représentant un lynx. Visiblement l’histoire sera liée à une nouvelle école de sorceleurs jamais mentionnée ni dans les livres, ni les jeux ou même les bandes dessinées. Certains spéculent qu’il s’agirait là d’une école fondée par Ciri : celle-ci portait un médaillon de l’École du Chat dans les livres, un animal à mi-chemin entre le chat et le loup.

L’annonce de Doug pourrait abonder dans ce sens. En effet, si Geralt est présent dans Polaris en tant que personnage secondaire, c’est que l’histoire du jeu n’est chronologiquement pas si éloignée celle de The Witcher 3. On pourrait ainsi voir Geralt devenir une sorte de Vesemir pour Ciri, qui elle serait le personnage jouable.