The Witcher 4 : tout ce qui faut savoir sur le futur RPG

On ne sait encore que très peu de chose sur The Witcher 4, si ce n’est que le jeu est en préparation depuis plusieurs années. En attendant qu’une nouvelle annonce nous en apprenne davantage, nous avons réuni dans ce dossier tout ce que l’on sait sur le prochain volet de la célèbre licence de CD Projekt RED.

The Witcher est une trilogie vidéoludique, inspirée de la saga littéraire polonaise d’Heroic fantasy de Andrzej Sapkowski, Le Sorceleur. CD Projekt RED, le studio derrière l’adaptation en jeu vidéo, va offrir un quatrième opus à la licence, qui compte assurément parmi les meilleures du genre RPG.

Ce nouvel épisode, également connu sous le nom de code « Polaris », sera le premier d’une nouvelle trilogie, et ne devrait donc pas s’intituler The Witcher 4. Toutefois, nous l’appelleront ainsi pour des raisons pratiques, jusqu’à ce que le nom officiel soit annoncé.

Au vu du succès du précédent volet, considéré comme l’un des meilleurs RPG de tous les temps, on voyait difficilement le studio polonais abandonner une franchise aussi juteuse, qui a visiblement encore plein d’histoires à nous raconter, et d’aventures à nous faire vivre. Voici tout ce que l’on sait déjà sur le quatrième volet de cette saga iconique.

Bien qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée pour l’heure, on sait que le développement de The Witcher 4 a débuté en 2022. Ce qui signifie que le jeu doit être à un stade assez avancé, si l’on se base sur le temps de production du précédent volet, The Witcher 3, qui a duré environ 4 ans. Évidemment, il ne s’agit que de pures spéculations, et il est possible que son développement ait pris du retard pour une raison ou pour une autre. En effet, en mars dernier, le studio annonçait que le passage à l’Unreal Engine 5 avait ralentit la production.

On espère toutefois que cette fois-ci, les développeurs prendront le temps de sortir un jeu abouti, et qu’ils ne répèteront pas l’erreur faite avec Cyberpunk 2077. Colin Walder, le directeur technique du studio, a en tout cas annoncé que la sortie du prochain AAA sera repoussée si cela est nécessaire !

Rappelons que le studio a également prévu de sortir deux autres jeux tirés de l’univers du sorceleur, dont un spin-off (Project Sirius) qui offrira une expérience à la fois solo et multi, ainsi qu’un RPG en monde ouvert (Project Canis Majoris), qui sera un remake du premier The Witcher.

🎮 Sur quelles plateformes le prochain The Witcher sera t-il disponible ?

Pour le moment, on ne sait pas sur quels supports le jeu sera disponible. Toutefois, on peut logiquement s’attendre à ce que le prochain The Witcher soit développé en exclusivité sur les consoles de la génération actuelle, les PS5 et Xbox Series X/S, afin d’exploiter tout le potentiel de ces dernières. Comme à l’accoutumée, le jeu devrait également sortir sur PC.

Toutefois, bien qu’un portage du précédent épisode ait eu lieu sur Nintendo Switch, il est beaucoup moins probable qu’il en soit de nouveau ainsi concernant le prochain volet. À moins que la Switch 2 soit suffisamment puissante pour pouvoir le supporter.

💰 À quel prix sera proposé the Witcher 4 ?

Nous n’avons encore aucune idée du prix auquel pourrait être proposé The Witcher 4 à ce stade. Il devrait toutefois s’inscrire dans la lignée des jeux actuels, et être proposé au prix conseillé de 79,99 € pour l’édition Standard. Il est par ailleurs probable que le studio propose plusieurs éditions. Nous ne manquerons pas de mettre cette partie à jour quand nous en saurons plus à ce sujet.

⚔️ Quel sera le scénario de The Witcher 4 ?

Le studio n’a partagé aucune information concernant le scénario de son prochain jeu. Il est donc encore trop tôt pour se prononcer. Toutefois, l’histoire ne se focalisera pas sur Geralt de Riv dans ce volet. Le protagoniste de la trilogie sera cependant bel et bien présent dans le jeu, comme l’a annoncé son doubleur Doug Cockle. Logiquement, l’histoire devrait donc s’inscrire dans une chronologie proche de celle de notre sorceleur préféré.

C’est également ce que laissait à penser l’unique image du jeu disponible actuellement. Celle-ci montre un pendentif qui ne fait pas référence à l’école de sorceleurs de Geralt, symbolisée par un loup. En effet, le médaillon présent sur l’image représente un lynx.

Ce qui peut laisser entendre que l’histoire du jeu introduira une toute nouvelle école de sorceleurs, jamais mentionnée dans les livres, les jeux, ou encore la série. Il se murmure que la sorceleuse Ciri pourrait être à l’honneur. Toutefois, il ne s’agit que d’une rumeur, à prendre avec d’énormes pincettes pour le moment.

En effet, il se pourrait également que le prochain jeu introduise un tout nouveau héro, qui devra dans ce cas être au moins aussi charismatique que Geralt ! À moins que les développeurs ne préfèrent laisser aux joueurs la liberté de concevoir leur propre avatar, comme de nombreux autres jeux du genre le permettent. Ce qui serait dans ce cas une grande première pour la licence.

🖼️ À quels graphismes s’attendre sur The Witcher 4 ?

Aucune image du prochain The Witcher n’a encore fuité. On ne peut donc pas encore se prononcer au sujet de la qualité graphique que CD Projekt RED compte proposer. Toutefois, on sait que le studio a abandonné son moteur maison, le RED Engine, pour passer à l’Unreal Engine 5. En plus d’offrir toute une panoplie d’outils visant à faciliter le travail des développeurs, le moteur d’Epic offre des perspectives graphiques on ne peut plus intéressantes, et la possibilité d’offrir des expériences en 60 FPS sur les consoles de dernières générations et les PC les plus performants. Le studio ne devrait donc pas nous décevoir de ce côté là.

🕹️ Quel sera le gameplay du futur The Witcher ?

Aucun élément n’a pour le moment fuité concernant le gameplay. On s’attend toutefois à ce que le prochain jeu reprenne les éléments qui ont contribué au succès de la saga, à savoir son système de combat, sa vue à la troisième personne, sa richesse, et son exploration poussée. RPG oblige, le loot et le craft devraient toujours être à l’honneur. Nous devrions par ailleurs retrouver un bestiaire conséquent comme dans les épisodes passés.

Bien évidemment, on espère que les développeurs amélioreront leur recette, afin de rendre l’expérience encore plus plaisante qu’elle ne l’a été dans le précédent opus. C’est en tout cas dans les plans du studio polonais, qui reste pour le moment très discret à propos de son prochain bijou. En effet, selon les dires de Michał Nowakowski, co-PDG du studio polonais, le prochain jeu promet d’être ambitieux et innovant par rapport à ses prédécesseurs.

