The Witcher 3 : le REDkit disponible sur PC, à vous les mods de vos rêves

Le REDkit de The Witcher 3 est disponible dès maintenant sur Steam. Les moddeurs peuvent modifier tous les aspects du titre grâce à cet outil officiel, permettant aux joueurs PC de vivre une toute nouvelle expérience de jeu.

© CD PROJEKT

Au moment d’évoquer les œuvres les plus marquantes de l’histoire du jeu vidéo, impossible de ne pas citer The Witcher 3 : Wild Hunt. Le titre de CD Projekt se positionne comme une pierre angulaire du médium pour sa richesse, ses quêtes annexes d’une rare qualité et son écriture de haute volée.

Les joueurs comme la presse ont adoré The Witcher 3, disponible en version next-gen depuis décembre 2022. Le jeu en monde ouvert va prendre une toute nouvelle dimension grâce à l’arrivée du REDkit, l’éditeur de mods conçu par CD Projekt disponible dès maintenant sur PC.

Le REDkit pour The Witcher 3 disponible sur PC, les moddeurs vont s’amuser

Après avoir relancé la « hype » autour de The Witcher 3 grâce à la mise à jour next publiée en décembre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series, CD Projekt remet le couvert avec l’arrivée du REDkit sur Steam. Il s’agit d’un outil de modding réservé à la version PC du jeu permettant de personnaliser votre expérience.

« De l’amélioration du terrain à, notamment, la création de personnages, de quêtes ou d’animations, presque tous les aspects du jeu sont entre vos mains », assure le studio polonais sur Steam. Désormais, il appartient à la communauté des moddeurs de laisser parler sa créativité pour enrichir et refaçonner l’aventure de Geralt à partir des assets du jeu.

Notez que le REDkit développé par CD Projekt et Yigsoft est disponible gratuitement sur Steam (seulement en anglais pour le moment). Les contenus proposés par les passionnés seront sans aucun doute de grande qualité, comme ceux déjà disponibles sur Nexus Mods.

Nul doute que les fans de The Witcher 3 auront envie de relancer le titre pour vivre une toute nouvelle expérience grâce aux mods conçus par la communauté grâce au REDkit. Une bonne façon de patienter avant la sortie du remake du premier opus et de The Witcher 4, dont le développement avancerait bien.