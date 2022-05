The Witcher 4 : le prochain jeu de CD Projekt RED est en préproduction

Deux mois après avoir annoncé un nouveau jeu The Witcher sous Unreal Engine 5, le studio polonais CD Projekt RED vient enfin de donner des nouvelles de son développement. On vient effectivement d’apprendre que The Witcher 4 est entré en phase de préproduction. Les développeurs ont terminé la phase de recherche autour de l’univers, des personnages, de l’intrigue, etc.

Le médaillon du prochain jeu The Witcher – Crédit : CD Projekt RED

Le développement de The Witcher 4 vient donc officiellement de commencer. Peu de détails ont été communiqués sur le prochain opus de la célèbre franchise qui a rendu le Sorceleur Geralt de Riv aussi populaire. Nous savons tout de même que The Witcher 4 introduira une nouvelle école de chasseurs de monstres. CD Projekt RED a effectivement confirmé que le médaillon teasé représente un lynx. Celui-ci est donc différent du médaillon de Geralt qui représente un loup puisque le chasseur de monstres appartient à cette école.

CD Projekt RED se consacre au développement du « premier jeu de la nouvelle saga Witcher »

Dans un communiqué officiel sur le blog, le président de CD Projekt RED Adam Kiciński a déclaré que : « nous sommes très impatients de revisiter l’univers qui a façonné notre histoire à ce point. Nous avons récemment conclu la phase de recherche du premier jeu de la nouvelle saga Witcher, ce qui signifie que désormais les dépenses de développement supplémentaires seront capitalisées sur notre bilan ».

En clair, CD Projekt RED va maintenant se consacrer au développement de The Witcher 4 en y allouant tout le budget nécessaire. Dans l’industrie du jeu vidéo, la phase de préproduction consiste à travailler sur les mécaniques de gameplay, les bases du game design, la conception du monde ouvert, etc.

C’est une très bonne nouvelle, mais les joueurs devront encore patienter avant de découvrir du gameplay, voire les premières images. En effet, le développement de The Witcher 4 va probablement prendre plusieurs années. De nombreux joueurs craignent d’ailleurs que Geralt de Riv ne soit pas de retour dans cette « nouvelle saga Witcher ». Le studio polonais ne l’a pas confirmé, mais il est effectivement possible que le prochain The Witcher suive un nouveau chasseur de monstres. Ciri pourrait même être la protagoniste de The Witcher 4, mais ce n’est qu’une théorie.

Source : CBR