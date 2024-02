Cyberpunk 2 : CD Projekt frappe fort et promet un jeu hors du commun

Cyberpunk 2077 © CDPR

Le studio CD Projekt, à l’origine du succès de Cyberpunk 2077 et de son extension Phantom Liberty, a dévoilé quelques informations sur son prochain projet : Cyberpunk 2, alias Project Orion. En développement, le jeu peut désormais se targuer d’être développé par une équipe de vétérans talentueux.

Cyberpunk 2, alias Project Orion, est développé par des vétérans de l’industrie

Selon le communiqué de presse de CD Projekt, Cyberpunk 2 en est encore à ses débuts, mais il bénéficie de l’expérience de vétérans du studio qui ont travaillé sur Cyberpunk 2077 et son DLC Phantom Liberty. Parmi eux, on retrouve :

Gabriel Amatangelo (Game Director)

(Game Director) Paweł Sasko (Associate Game Director)

(Associate Game Director) Igor Sarzyński (Creative Director)

(Creative Director) Andrzej Stopa (Cinematic Director)

(Cinematic Director) Kacper Niepokólczycki ( Environment Art Director)

Environment Art Director) Sarah Grümmer (Acting Lead Quest Designer)

(Acting Lead Quest Designer) Kacper Kościeński (Technical Director)

Ces développeurs font partie d’une équipe élargie basée dans le nouveau studio CDPR à Boston aux États-Unis. Mais ils ne sont pas les seuls, car de nouveaux talents ont rejoint le projet. Ainsi, Dan Hernberg a intégré l’équipe en tant que Executive Producer, fort de son parcours chez Amazon Games, Panic Button et Blizzard Entertainment. Il a notamment participé à des jeux renommés comme New World, Apex Legends et Diablo 3.

Ryan Barnard, ancien Game Director chez Massive Entertainment et Ubisoft, a également rejoint le projet en tant que Design Director. Alan Villani, quant à lui, apporte son expertise technique en tant que Engineering Director pour Orion, après avoir été Vice President of Technology chez WB Game, où il a travaillé sur la série Mortal Kombat.

Anna Megill, scénariste et auteure de jeux vidéo, a rejoint Cyberpunk 2 en tant que Lead Writer. Elle a écrit pour des jeux comme Control de Remedy, Dishonored: Death of The Outsider d’Arkane, Avatar: Frontiers of Pandora d’Ubisoft Massive, Guild Wars 2 d’ArenaNet et le prochain Fable de Playground Games.

Enfin, Alexander Freed, romancier et narrative designer a rejoint l’équipe d’écriture d’Orion. Avec plus de 15 ans d’expérience dans le jeu vidéo, il a été Lead Writer sur Star Wars: The Old Republic chez BioWare.

La suite se déroulera à Chicago

CD Projekt renforce son équipe, mais Cyberpunk 2 n’est pas près de sortir. Il est encore à ses balbutiements. Il se dit que le jeu pourrait se dérouler à Chicago, pour changer de Night City. L’objectif serait d’offrir un nouvel environnement, avec ses propres caractéristiques, ses propres factions et ses propres enjeux.

Chicago, la troisième ville des États-Unis, est connue pour son architecture, sa culture, sa musique et sa criminalité. Après tout, cette ville pourrait être un cadre idéal pour un jeu cyberpunk, avec ses contrastes entre les gratte-ciels et les quartiers pauvres, entre la technologie et la corruption, entre le rêve américain et la réalité. Espérons simplement que le studio ne répète pas les mêmes erreurs.