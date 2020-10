The Witcher saison 2 : des images du tournage dévoilent les costumes de Yennefer et Ciri

La saison 2 de The Witcher est en plein tournage. Des images du plateau viennent de nous parvenir. Elles dévoilent le nouveau look de Yennefer jouée par Anya Chalotra ainsi que celui de Ciri qui est interprétée par Freya Allan.

Ciri (Freya Allan) et Yennefer (Anya Chalotra) sur le tournage de la saison 2 de The Witcher – Crédit : @bestofanyac / Twitter

La saison 2 de la série Netflix The Witcher est très attendue par les fans des aventures de Geralt, Yennefer et Ciri. Le tournage a dû s’arrêter il y a quelques mois à cause de la pandémie. De plus, l’acteur Kristofer Hivju de Game of Thrones qui a rejoint le casting de la série sur le Sorceleur avait contracté la Covid-19. Depuis le début de la reprise du tournage, les fans guettent avec impatience les moindres détails sur la date de diffusion sur Netflix, mais aussi sur le scénario et les personnages. Après avoir découvert le nouveau look encore plus impressionnant de Geralt de Riv au début du mois, voici de nouvelles images prises en direct du plateau de tournage au Royaume-Uni.

Les nouvelles images comprennent une photo d’une scène avec Yennefer et Ciri

Les photos du tournage ont été révélées par le compte Twitter « @bestofanyac ». Au total, quatre images dévoilent le nouveau look de la magicienne Yennefer de Vengerberg et de la princesse Ciri. Les trois premières photos semblent avoir été prises après le clap de fin d’un plan. La quatrième et dernière photo est probablement la plus intéressante puisqu’elle semble venir tout droit d’une scène. Nous y voyons effectivement Yennefer toucher le visage de Ciri, comme si elle voulait lui dire quelque chose d’important.

We also have this picture of Anya and Frey body doubles on set 🤔. pic.twitter.com/ndQVw9yX6g — best of anya chalotra (@bestofanyac) October 21, 2020

D’ailleurs, ces photos ne proviennent probablement pas des premiers épisodes puisque Yennefer et Ciri ne se sont pas encore rencontrées au début de l’intrigue. De plus, contrairement à la première saison, la showrunner Lauren S. Hissrich a promis que cette saison sera plus facile à suivre avec une chronologie davantage linéaire.

La showrunner a aussi déjà évoqué dans une précédente interview que la seconde saison se basera sur le premier roman de la saga d’Andrzej Sapkowski, « Le Sang des elfes ». Comme nous vous l’avions déjà annoncé, Ciri sera une guerrière dans cette saison. Bien entendu, Yennefer sera toujours au centre de l’intrigue et un mystérieux ennemi fera son apparition.

Source : We Got This Covered