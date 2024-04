The Last of Us saison 2 : ces images impressionnantes vont ravir les fans des jeux

De nouvelles images du tournage de la saison 2 de The Last of Us viennent de fuiter en ligne. Les fans des jeux seront ravis de voir qu’une zone culte a été recréé fidèlement pour la série de HBO.

© HBO

Les joueurs qui ont terminé The Last of Us Part II savent que la saison 2 de la série HBO risque d’être particulièrement forte en émotion. Le jeu vidéo culte de Naughty Dog ne fait pas partie des mieux notés de tous les temps pour rien.

Il va falloir encore patienter quelques mois avant de découvrir la saison 2 de The Last of Us sur le petit écran et de replonger dans l’enfer avec Joel et Ellie. Alors que le tournage bat son plein au Canada, de nouvelles images d’un lieu culte de l’histoire viennent d’apparaître en ligne.

La ville de Jackson dans la saison 2 de The Last of Us s’annonce immense

La ville de Jackson dans le Wyoming fait partie des lieux iconiques de l’histoire de The Last of Us. Joel et Ellie visitent déjà la bourgade dans la première saison de la série pour retrouver Tommy, le frère du personnage incarné par Pedro Pascal, et sa compagne.

Plusieurs images de Jackson dans la saison 2 de The Last of Us ont déjà fuité depuis le début d’année. Cette fois-ci, on découvre la ville sous un nouvel angle, plus éloigné. Les images prises par un résident de la ville du tournage avec son drone permettent de se rendre compte de l’immensité du décor recréé pour l’occasion à Squamish, en Colombie-Britannique.

Dans The Last of Us Part II, la zone était également très étendue, cette fidélité devrait donc ravir les fans. On peut voir que même l’environnement correspond parfaitement à celui aperçu dans le jeu vidéo ainsi qu’à l’ambiance post-apocalyptique de The Last of Us. Rappelons que dans la première saison du show, les scènes se déroulant à Jackson étaient tournées à Canmore, dans la province canadienne d’Alberta.

Le tournage de la saison 2 de The Last of Us débuté en février devrait s’achever au mois d’août prochain. D’ici la diffusion des nouveaux épisodes, vous avez tout le temps de vous lancer dans The Last of Us Part II si ce n’est pas encore fait. Le jeu comporterait d’ailleurs un indice sur l’histoire de The Last of Us 3.