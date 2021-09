Netflix dévoile ses films et séries les plus regardées

Netflix dévoile officiellement ses programmes populaires, films et séries. Une liste en deux parties : le nombre d’heures de visionnage et le nombre de comptes.

Malgré une concurrence plus redoutable que jamais, on pense à Disney+ et Prime Video, Netflix conserve sa place de leader du streaming. Il faut dire que le service profite d’une image forte auprès des consommateurs, pionnier d’un marché majeur. Mais comme beaucoup, l’entreprise reste réticente à publier ses données officielles. Il faut dire que ces plateformes n’ont aucune obligation de communiquer à ce propos ! Mais aujourd’hui, Netflix fait preuve d’un peu plus de transparence.

Netflix fait preuve de plus de transparence que ses concurrence

Des agrégateurs comme Samba TV tentent d’offrir un regard sur la popularité des programmes des services de streaming. Même Netflix, considéré comme le plus transparent, n’en dit que très peu. L’entreprise publie des chiffres sur quatre semaines basées sur le temps de visionnage d’au moins 2 minutes d’un foyer.

Mais lors de la Vox Media Code Conference, Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix, a dévoilé des données plus détaillées. On découvre d’abord les grands succès du service basés sur le temps de visionnage dans une fenêtre de 28 jours. La seconde liste dresse le nombre de comptes s’étant attardé sur un programme pendant deux minutes sur le même laps de temps.

Les plus populaires des films Netflix (par heures) :

Bird Box : 282 millions d’heures Tyler Rake : 231 millions d’heures The Irishman : 215 millions d’heures The Kissing Booth 2 : 209 millions d’heures 6 Underground : 205 millions d’heures Spenser Confidential : 197 millions d’heures Enola Holmes : 190 millions d’heures Army of the Dead : 187 millions d’heures The Old Guard : 186 millions d’heures Murder Mystery : 170 millions d’heures

Les plus populaires des séries Netflix (par heures) :

Bridgerton, saison 1 : 625 millions d’heures La Casa De Papel, saison 4 : 619 millions d’heures Stranger Things, saison 3 : 582 millions d’heures The Witcher, saison 1 : 541 millions d’heures 13 Reasons Why, saison 2 :496 millions d’heures 13 Reasons Why, saison 1 : 476 millions d’heures You, saison 2 : 457 millions d’heures Stranger Things, saison 2 : 427 millions d’heures La Casa De Papel, saison 3 : 426 millions d’heures Ginny & Georgia, saison 1 : 381 millions d’heures

Les plus populaires des films Netflix (par comptes) :

Tyler Rake : 99 millions de comptes Bird Box : 89 millions de comptes Spenser Confidential : 85 millions de comptes 8 Underground : 83 millions de comptes Murder Mystery : 83 millions de comptes The Old Guard : 78 millions de comptes Enola Holmes : 77 millions de comptes Project Power : 75 millions de comptes Army of the Dead : 75 millions de comptes Un papa hors pair : 74 millions de comptes

Les plus populaires des séries Netflix (par comptes) :

Bridgerton, saison 1 : 82 millions de comptes Lupin, saison : 76 millions de comptes The Witcher, saison 1 : 76 millions de comptes Sex/Life, saison 1 : 67 millions de comptes Stranger Things, saison 3 : 97 millions de comptes La Casa De Papel, saison 4 : 65 millions de comptes Tiger King, saison 1 : 64 millions de comptes Le jeu de la dame : 62 millions de comptes Sweet Tooth, saison 1 : 60 millions de comptes Emily in Paris, saison 1 : 58 millions de comptes

