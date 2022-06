Thor 4 : les enfants de Christian Bale l’ont forcé à intégrer le casting

Christian Bale incarnera le principal antagoniste de Thor: Love and Thunder. Dans un entretien, il dévoile les raisons qui l’ont poussé à rejoindre l’aventure. L’occasion d’apprendre que sa progéniture a été déterminante dans sa décision.

Christian Bale en Gorr – Crédit : Marvel Studios

Thor: Love and Thunder sortira dans les salles le 13 juillet prochain. Un film très attendu de la phase 4 qui marque le retour du super-héros asgardien aux côtés de Jane Foster, Korg et Valkyrie. Face à eux se dresse une grande menace : Gorr, le Massacreur de dieux qui s’attaque aux divinités pour les trucider à l’aide de la Necrosword. Vous l’aurez compris, ce personnage ne fera pas de quartiers, ayant une rancune tenace contre les dieux qui n’avaient pas secouru sa famille en détresse jadis.

Gorr, dont voici le costume, sera interprété par Christian Bale. L’acteur replonge ainsi dans le monde des super-héros après ses incarnations réussies de Batman dans la trilogie The Dark Knight. Mais qu’est-ce qui l’a poussé à intégrer le MCU ? Interrogé par Screen Rant, il explique avoir été attiré par le talent de Taika Waititi, la qualité du casting et la description faite de l’antagoniste tueur.

À lire > Thor 4 : l’entraînement brutal de Chris Hemsworth pour gagner du muscle

Thor 4 : Bale rejoint le casting sur ordre de ses enfants

« Pour moi, c’était Taika. J’adore ‘Thor : Ragnarok’, tout comme ma famille. Nous aimons tous aussi ‘Jojo Rabbit’, puis j’avais travaillé avec Natalie [Portman, sur ‘Knight of Cups’ de Terrence Malick’] et Je voulais travailler avec Tessa [Thompson] et avec Chris [Hemsworth]. Ça se résume à ça, vraiment. J’ai juste dit : ‘Génial !’ J’ai adoré le scénario, j’ai adoré la description du méchant faite par Taika. Allons-y », souligne Bale.

Malgré tous ces bons points, l’acteur redoutait les conflits d’horaire. Tant et si bien qu’il était sur le point de refuser le rôle. C’était sans compter sur la détermination de ses enfants, ces derniers souhaitant absolument le voir incarner Gorr qui apparaît dans la bande-annonce de Thor 4. « Il y avait des conflits d’horaire potentiels. J’ai dit à ma famille : ‘Je ne pense pas que ça va marcher’, et ils ont répondu : ‘Non, tu fais en sorte que ça marche. Tu fais ça, papa’. Ils m’ont donné l’ordre et j’ai obéi consciencieusement. »

Source : Screen Rant