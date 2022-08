Thor : Heimdall doit faire son retour dans le MCU selon Idris Elba

La « mythologie » Marvel regorge de personnages de second ordre qui n’ont peut être pas dit leur dernier mot. Et c’est probablement le cas de Heimdall. Frère de la guerrière Sif et gardien d’Asguard, ce titan n’a pas démérité son titre, faisant captif le roi des géants. Il est apparu à l’écran pour la première fois en 2012 avant d’être tué en 2018 dans Infinity War. Le dernier volet de Thor lui a offert la possibilité de revenir pour quelques minutes, persuadant son interprète Idris Elba que le MCU n’en a peut être pas totalement fini avec lui. Après tout, cela serait totalement possible étant donné les projets à venir, dans lesquels il pourrait avoir un rôle à jouer.

Heimdall : bientôt de retour dans le MCU ? – Crédit : Marvel Studios

Au cours d’une récente interview, Elba a discuté de son amour pour le personnage et de cette possibilité de retour. Si rien n’est encore acté chez Marvel, le comédien espère bien faire tourner le vent à sa faveur. Il bénéficie de l’appui de nombreux fans, qui adoubent en son sens.

Thor : Heimdall n’a peut être pas dit son dernier mot !

« Heimdall est un personnage qui plaît au public. Et je vous bien avouer que j’adore le jouer. Il se peut qu’il y ait qui mijote en coulisses pour lui. Je ne suis pas sûr de la date de son retour et je ne peux de toute façon rien dire de plus » affirme ainsi Elba. Pour l’acteur, « le MCU n’a pas encore exploré toutes les facettes possibles du personnage ». « Ça serait passionnant d’explorer l’immortalité qui l’entoure. N’oublions pas que le monde Marvel est en perpétuelle évolution » ajoute également ce dernier. Il semble donc acquis que Heimdall fera son retour, dans un futur plus ou moins proche.

Le dernier volet de Thor est un succès commercial et économique. Il est donc logique que le studio veuille capitaliser sur les héros de la franchise. La production annonce un résultat de 723 millions de dollars au box office mondial. C’est le second film de la saga à obtenir un tel résultat, juste derrière Ragnarok. Seuls les avis public, notamment sur Rotten Tomatoes, restent divisés. Les fans aiment ou détestent, sans la moindre demi-mesure.

La mythologie propre au monde de Thor a encore de beaux jours devant elle ! Heimdall pourrait donc revenir, même si on ignore encore dans quelles conditions. Mais cette « nouvelle » est tout à fait réjouissante.

Source : Screenrant