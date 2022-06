Thor 4 : Chris Hemsworth veut garder son rôle dans le MCU aussi longtemps que possible

Thor 4 n’est finalement peut-être pas le dernier film Marvel de Chris Hemsworth. L’acteur australien a confié qu’il veut jouer le rôle de Thor aussi longtemps que possible, jusqu’à ce que « quelqu’un me vire de la scène ».

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la sortie de Thor : Love and Thunder au cinéma. Chris Hemsworth a récemment révélé que Thor 4 pourrait bien être son dernier film Marvel. Ce n’est finalement peut-être pas le cas. Alors que Chris Hemsworth continue de faire la promotion du film, il s’est confié sur son futur dans le MCU. Il a avoué qu’il ne sait pas si Thor 4 sera son dernier film Marvel.

Chris Hemsworth dans Thor : Love and Thunder – Crédit : Marvel Entertainment

En fait, Chris Hemsworth aimerait bien garder son rôle de Thor aussi longtemps que possible. « À chaque fois que je joue Thor, je me dis : ‘C’est la dernière fois qu’ils me laissent le faire’. Donc je ne sais pas », a-t-il déclaré à ExtraTV. L’acteur australien voudrait bien jouer Thor jusqu’à ce que « quelqu’un me vire de la scène ». On le reverra peut-être donc après Thor : Love and Thunder pour lequel il a suivi un entraînement physique brutal afin de gagner du muscle en 12 mois.

Chris Hemsworth se dit « toujours partant » pour jouer Thor dans le MCU

Chris Hemsworth adore son rôle de Thor : « toute ma carrière a été basée sur le rôle de ce personnage, et revenir encore et encore et le jouer avec différents réalisateurs et différents acteurs a été une joie absolue ». Dans Thor : Love and Thunder, le super-héros est en retraite spirituelle soudainement interrompue par Gorr le boucher des dieux. Le réalisateur Taika Waititi décrit le film comme étant une comédie romantique alors que Chris Hemsworth estime que le film est composé à 50 % d’amour et à 50 % de tonnerre.

Le retour de Chris Hemsworth après Thor : Love and Thunder n’a pas encore été officiellement confirmé. En tout cas, l’acteur semble prêt à revenir. Il a ajouté que : « nous verrons. On verra ce que veulent les fans. Je suis toujours partant pour passer un bon moment et c’est ce que cette expérience dans le monde Marvel a été pour moi ». Thor : Love and Thunder est le quatrième film solo de Chris Hemsworth dans le MCU. Il a commencé il y a 11 ans avec Thor réalisé par Kenneth Branagh en 2011. Au cours des trois premières phases du MCU qui représentent la Saga de l’Infini, Chris Hemsworth a joué 8 fois le rôle de Thor.

Quoi qu’il en soit, Thor : Love and Thunder sortira le 13 juillet au cinéma en France. Il se déroulera après les évènements de Avengers : Endgame. Le dieu du Tonnerre sera accompagné de Mighty Thor jouée par Natalie Portman, de Valkyrie interprétée par Tessa Thompson. Le casting comprend aussi Russel Crowe dans la peau de Zeus et Christian Bale dans celle de Gorr.

Source : CBR