Thor 4 réalise un meilleur démarrage que Ragnarok au box-office américain

Après Doctor Strange 2 qui a dépassé 800 millions de dollars au box-office mondial, Marvel continue sur sa lancée avec Thor 4. Bien que le nouveau film de Marvel divise la presse avec des avis positifs et quelques critiques plus sévères, Thor : Love and Thunder a tout de même réussi à dépasser son prédécesseur Thor : Ragnarok sorti en 2017.

Thor : Love and Thunder – Crédit : Marvel Entertainment

Comme l’a annoncé Variety, Thor 4 a récolté 143 millions de dollars au box-office américain pour son week-end d’ouverture. En comparaison, Thor : Ragnarok avait enregistré 123 millions de dollars de recettes pour son premier week-end dans les cinémas américains.

À lire aussi > Thor 4 : une scène « trop extrême » avec Gorr a été coupée au montage

Thor : Love and Thunder a réalisé le troisième plus gros week-end d’ouverture de l’année

Thor : Love and Thunder a réalisé un meilleur démarrage que Thor : Ragnarok, mais ce n’est pas pour autant un record. Les studios Marvel s’attendaient effectivement à ce que Thor 4 récolte 150 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Néanmoins, Thor : Love and Thunder fait tout de même partie des meilleures sorties de cette année.

D’après Variety, Thor 4 a décroché le troisième plus gros week-end d’ouverture de l’année. Il est juste derrière Jurassic World : Le Monde d’après qui a récolté 145 millions de dollars. Doctor Strange in the Multiverse of Madness occupe toujours la première place du podium avec 185 millions de dollars de recettes.

Au total, Thor : Love and Thunder a récolté 302 millions de dollars au box-office mondial pour son premier week-end. Il n’est cependant pas encore arrivé dans nos salles françaises. En effet, la sortie de Thor 4 dans les salles obscures de l’Hexagone est prévue pour ce mercredi 13 juillet. Pour rappel, Thor : Love and Thunder se déroule juste après les évènements de Avengers : Endgame avec Chris Hemsworth de retour dans son rôle de dieu du Tonnerre. Il est accompagné par Natalie Portman qui joue Mighty Thor et Tessa Thompson qui interprète Valkyrie. Le casting comprend aussi Christian Bale dans la peau de Gorr et Russel Crowe dans celle de Zeus.

Source : CBR