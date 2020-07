Thor: Love And Thunder : un Loki aurait-il créé une dimension parallèle ?

Le film Thor : Love And Thunder ne sortira que dans deux ans, mais de nombreux fans commencent déjà à faire des spéculations sur son scénario. Parmi toutes ces théories, une semble un peu plus plausible que les autres et attire beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux.

Crédit : Marvel Studios

Elle vient d’un utilisateur Reddit du nom de The MediocreCritic. Ce dernier décrit une intrigue qui pourrait correspondre à celle du prochain film de Taika Waititi. En voici les grandes lignes.

Loki a créé un portail en s’échappant avec le Tesseract dans Avengers : Endgame. Dans cette réalité alternative, Loki règne sur Asgard, qui est menacé par Gorr, le Massacreur de dieux, incarné par Christain Bale dans le film. Pour l’affronter, Loki amènerait donc dans cette réalité le Thor de la chronologie principale du MCU. Les deux dieux asgardiens pourraient également compter sur l’aide de Jane Thor, puisque Jane Foster serait le nouveau Thor dans Love and Thunder.

Thor 4 : dans Love & Thunder, Beta Ray Bill récupérerait son Stormbreaker

Des retrouvailles tendues entre les différentes versions de Thor, Loki et Jane

La théorie souligne le fait que Thor a perdu Jane d’un cancer dans la timeline principale, et que Jane a perdu Thor dans l’autre réalité. Les deux personnages se retrouveraient donc dans cette nouvelle dimension parallèle. Les retrouvailles entre Loki et Thor de la chronologie principale seraient en outre explosives. Selon la théorie, la version alternative de Loki aurait en effet tué Thor dans cette autre dimension. Bien que toutes ces versions de Thor, Loki et Jane n’aient pas partagé le même passé, leur rencontre créera certainement des relations complexes et conflictuelles.

Thor se retrouverait ainsi dans une réalité dans laquelle il n’y a pas d’autre Thor. Ce dernier étant mort, le relais aurait été passé à Jane Thor qui aurait protégé Asgard. Cette potentielle intrigue permettrait d’expliquer comment Jane a pu s’emparer de Mjolnir, détruit par Hela dans la chronologie principale. Il ne s’agirait en effet pas du même marteau, puisque cette Jane Thor vient d’une autre dimension.

Il est aussi possible que ;’inventif Taika Waititi ait une tout autre histoire en tête. Le fait que la phase 4 du MCU soit largement basée sur le concept de multiverse rend toutefois cette théorie Reddit très crédible. Il faudra être patient pour savoir si l’imagination de ce fan avait vu juste. La sortie du film a récemment été repoussée à février 2022.

Thor: Love and Thunder accueille Zappa, un personnage encore inconnu

Source : We got this covered