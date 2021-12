TikTok devient le 3e réseau social le plus populaire au monde

Insider Intelligence prévoit que TikTok passera devant Snap et Twitter au cours de l’année 2022.

Tiktok a connu une croissance de 59,8 % en 2020, suivie d’une croissance de 40,8 % en 2021. Cette courbe indique que l’application devrait atteindre 755 millions d’utilisateurs en 2022. « Bien que cette croissance ralentisse, elle restera élevée à 15,1 % en 2022 » affirme le site.

TikTok sera le 3eme réseau social le plus populaire au monde en 2022 – Crédits : TikTok

Selon les estimations de la firme, Facebook atteindra 2,1 milliards d’utilisateurs mensuels en 2022, suivi d’Instagram avec 1,28 milliard d’utilisateurs. TikTok suivra avec ses 755 millions d’utilisateurs mensuels, devant Snap et Twitter.

Une montée en puissance particulièrement forte chez les jeunes publics

« La montée en puissance de TikTok est particulièrement difficile pour Snapchat, avec lequel il est en concurrence directe pour le public des jeunes », a déclaré Debra Aho Williamson, analyste principale d’Insider Intelligence. « Bien que TikTok ne partage pas beaucoup de similitudes avec Twitter, sa taille massive par rapport à la plate-forme plus établie reflète clairement la nature addictive du contenu de TikTok ».

A lire aussi > Snapchat veut concurrencer Tik-Tok grâce à un nouveau type de monétisation

Insider Intelligence (précédemment baptisé emarketer) définit les utilisateurs de TikTok comme des internautes de tout âge qui accèdent à leur compte TikTok via n’importe quel appareil au moins une fois par mois. Ce comptage diffère légèrement des autres. Il se veut plus fiable et équitable en évinçant une grande part des comptes dormants.

En juillet 2021, Sensor Tower, une agence d’information destinée aux applications a détecté que TikTok (y compris l’application sœur Douyin en Chine) était devenue la première application mobile non Facebook (en dehors des jeux) à atteindre 3 milliards de téléchargements dans le monde sur l’App Store et Google Play. Les dépenses sur TikTok ont, elles, dépassé 2,5 milliards de dollars. Seul un petit nombre, notamment Tinder, Netflix et YouTube ont aussi atteint ces hauteurs financières.

Leurs prévisions vont jusqu’à s’intéresser aux parts d’audiences. « TikTok gagne également des parts de l’ensemble des utilisateurs de réseaux sociaux. En 2022, sa part dépassera pour la première fois les 20 % et approchera le quart d’ici 2024 ».

L’application TikTok a un bel avenir devant elle. Facebook a vieilli et vient être élu la pire entreprise de l’année et tous craignent maintenant la montée en puissance de ce nouveau géant de l’internet.

A lire aussi > Facebook vise les jeunes adultes pour lutter contre TikTok

Source : Techcrunch