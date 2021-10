Snapchat veut concurrencer Tik-Tok grâce à un nouveau type de monétisation

Snapchat versera désormais des prix en espèces pour encourager les « Snapchatters » à créer du contenu sur le réseau social via des « Spotlight Challenges ». Cette nouvelle, Snapchat l’a rendu publique mercredi. En proposant une nouvelle façon de permettre aux créateurs de monétiser leur contenu, l’application cherche à concurrencer TikTok.

Les défis Spotlight seront disponibles à partir de novembre exclusivement pour les utilisateurs américains de plus de 16 ans. La société indique que les défis seront étendus à d’autres pays dans les mois à venir, mais les détails sont inconnus. Snapchat annonce que « Le montant total du prix pour les défis Spotlight individuels variera généralement de 1 000 $ à 25 000 $, et bien que nous puissions parfois mettre à disposition une somme plus importante pour un défi particulier, le prix minimum qu’un Snapchatter pourra gagner dans un défi Spotlight est de 250 $. »

Snapchat s’engage plus loin dans la monétisation de ses contenus – Crédits : Snapchat

Défis spotlight : comment y acceder ?

Les défis Spotlight seront disponibles sur la page des tendances, accessibles via le symbole de tendance vers le haut dans le coin supérieur droit de Spotlight dans Snapchat. Sélectionnez le défi auquel vous souhaitez participer pour voir la page de ce défi spécifique, qui présentera la description du défi et les entrées soumises par la communauté. Appuyez sur l’icône de la caméra pour ouvrir la caméra Snapchat. Créez et soumettez !

La cagnotte alternative pourrait également être un moyen pour Snapchat de réorganiser son programme de paiement Spotlight actuel, qui s’est avéré problématique. Après avoir perdu de l’argent, Snapchat a annoncé en juin une mise à jour de son processus de paiement Spotlight, passant de paiements quotidiens de 1 million de dollars pour les clips Spotlight à un «millions par mois» plus vague cela a fini par détériorer certains des partenariats avec les créateurs de Snap. En plus de cela, Snapchat étend son option de cadeau virtuel à toutes les « Snap Stars » du monde entier. Elle permet aux créateurs Snap vérifiés d’accepter des cadeaux numériques achetés par les utilisateurs via des jetons sur la plate-forme. Et enfin, Snapchat lance également un nouveau Creator Hub qui fournira une gamme de conseils et d’outils Snapchat pour vous aider à améliorer les connaissances et les résultats de votre plate-forme.

Source : 9to5mac.com