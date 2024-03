TikTok encore menacé d’interdiction aux États-Unis, faut-il croire à la sanction ?

TikTok risque véritablement l’interdiction aux Etats-Unis. Des députés républicains et démocrates s’unissent et déposent un projet de loi commun pour faire disparaître la plateforme du territoire à cause de son lien supposé avec le Parti communiste chinois.

© Unsplash

TikTok est dans le viseur de nombreux parents et pays du monde à cause de l’addiction des jeunes au réseau social. La plateforme a bien tenté de montrer patte blanche en imposant une limitation de 60 minutes par jour aux mineurs, mais il faut en plus pour certains gouvernements.

TikTok est déjà interdit dans le Montana et pourrait bientôt le devenir dans tous les États-Unis. Des députés démocrates et républicains viennent de déposer un texte visant à évincer la plateforme de leur territoire si elle reste liée à ByteDance.

Un projet de loi veut faire disparaître TikTok des États-Unis

Les députés Mike Gallagher et Raja Krishnamoorthi ont présenté ce mardi un projet de la loi sur « la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers ». Ils demandent que les solutions contrôlées par ByteDance, y compris TikTok, disparaissent des magasins d’applications.

« Il est tout à fait dangereux que le Parti communiste chinois contrôle une source d’information essentielle pour des millions d’Américains, y compris pour de nombreux adolescents et enfants dont la santé mentale a été affectée par l’application » affirme la députée républicaine Mikie Sherrill, qui soutient le texte.

© Unsplash

Le texte demande à ce que ByteDance se sépare de TikTok dans les six mois pour que ces applications restent disponibles aux États-Unis. Les députés s’inquiètent de la protection des données des Américains, notamment depuis que le PDG de TikTok admettait que les employés de ByteDance en Chine avaient accès à leurs informations personnelles devant la commission de l’énergie et du commerce.

Dans ce projet de loi, les députés précisent qu’ils souhaitent restreindre l’utilisation des réseaux sociaux contrôlés par des adversaires étrangers « et non sur le contenu du discours partagé ». De son côté, Alex Haurek, porte-parole de TikTok, estime que ce projet de loi est « une interdiction pure et simple de TikTok, même si ses auteurs tentent de le dissimuler ».

La Maison-Blanche soutient officiellement ce texte, lui donnant un poids considérable. Il sera examiné ce 7 mars par la commission de l’Énergie et du Commerce avant un éventuel vote. Rappelons que le réseau social n’est pas non plus dans les bonnes grâces des organisations du Vieux Continent. Depuis l’an dernier, la Commission européenne interdit à ses employés d’utiliser TikTok pour des raisons de sécurité.

Source : Comité spécial de la Chambre des représentants des États-Unis