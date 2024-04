TikTok va droit vers la fermeture aux États-Unis, Bytedance refuse de céder

La fermeture de TikTok semble de plus en plus proche. Dans le cas où Bytedance y serait poussé, la maison-mère chinoise du réseau social préférerait fermer la plateforme plutôt que de la céder à une entreprise américaine : son algorithme est trop précieux.

© Envato

Mardi, le sénat américain faisait passer la fameuse proposition de loi pouvant potentiellement interdire TikTok aux États-Unis. Cette loi pose un ultimatum à Bytedance, la maison-mère chinoise du réseau social : revendre TikTok à une entreprise américaine ou bien voir la plateforme définitivement interdite. Selon les sources du Guardian, c’est ce deuxième scénario qui est maintenant le plus probable.

Car Bytedance pourrait bien refuser de céder. La direction de l’entreprise préférerait fermer TikTok plutôt que de vendre le réseau. Bien sûr, l’entreprise chinoise compte avant épuiser toutes les options juridiques à sa disposition, pour empêcher la loi nouvellement adoptée d’interdire son application de l’App Store et du Play Store

Bytedance préférerait fermer TikTok plutôt que de vendre

Avec la loi maintenant passée, Joe Biden a déclaré qu’il le signerait ce texte pouvant interdire TikTok. Cette étape devrait être franchie dans les prochains jours faisant entrer le calendrier de l’ultimatum en vigueur. Bytedance devra alors vendre TikTok dans les 165 jours, sans quoi le gouvernement fédéral des États-Unis fera interdire le réseau social.

Mais pour Bytedance, son algorithme est plus précieux que l’argent potentiellement tiré de la vente de TikTok. L’algorithme de recommandation des vidéos est maintenant extrêmement peaufiné et un scénario de revente de TikTok sans cette technologie est apparemment inenvisageable.

Pour la direction, l’argument est aussi économique : malgré plus d’un milliard d’utilisateurs, TikTok n’est pas profitable. Quitter le marché américain ne serait pas si dramatique pour Bytedance, qui fait son beurre grâce à d’autres applications en Chine. Au contraire, cela lui permettrait de faire des économies. Ainsi, la maison-mère déclarait hier jeudi 25 avril dans un communiqué qu’elle n’avait pas l’intention de vendre TikTok.

Le feuilleton TikTok a commencé aux Etats-Unis avec l’interdiction du réseau social d’abord au Montana, il y a un peu plus d’un an. Depuis, ce sont les élus de tous les bords politiques qui se sont unis contre le réseau social, accusé d’espionnage. En France les mesures sont plus limitées, puisque TikTok est seulement interdit sur les téléphones des fonctionnaires.