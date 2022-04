Actuellement, TikTok est l’application la plus téléchargée dans le monde. Devant Instagram, Facebook et WhatsApp, le réseau social d’origine chinoise est la seule application qui n’appartient pas à Meta à avoir dépassé les 3,5 milliards de téléchargements.

TikTok, le réseau social favori des jeunes, continue d’exploser des records. Après une montée en flèche au cours des dernières années, TikTok est le réseau le plus influent après Facebook et Instagram. Aujourd’hui, c’est l’application la plus téléchargée dans le monde. En effet, un nouveau rapport publié par la société d’analyse Sensor Tower détaille les téléchargements d’applications dans le monde, sur l’App Store et le Google Play Store.

Logo TikTok – Crédit : Alexander Shatov / Unsplash

Depuis le 1er janvier 2022, TikTok qui va bientôt intégrer un bouton « Je n’aime pas » a été téléchargé plus de 176 millions de fois. Le réseau social a ainsi dépassé les 3,5 milliards de téléchargements au total depuis son lancement. C’est la cinquième application à atteindre une telle popularité et la seule qui n’appartient pas à Meta. Les applications de Meta qui s’appelait auparavant Facebook sont évidemment toujours dans le top des téléchargements du monde entier. Cela comprend Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.

TikTok a dépassé les 3,5 milliards de téléchargements dans le monde

La société d’analyse Sensor Tower a précisé que tous les chiffres ont été collectés entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022. Instagram occupe la deuxième place juste après TikTok avec 151 millions de téléchargements. Le réseau social de partage de photos occupait auparavant la première place du podium. D’ailleurs, Instagram est toujours l’application la plus téléchargée en Asie. En Europe, TikTok se trouve aussi à la première place suivi par WhatsApp et Telegram.

Après TikTok et Instagram, on retrouve Facebook, WhatsApp, Telegram, Shopee, Snapchat et Messenger. Les applications de streaming vidéo comme YouTube et Netflix font aussi partie du classement. Le réseau Twitter qu’Elon Musk veut racheter est à la 16ème place du classement. Le géant de l’e-commerce Amazon se trouve juste après.

Enfin, Sensor Tower a précisé que : « aucune autre application n’a enregistré plus de téléchargements que TikTok depuis le début de 2018 ». Ces résultats impressionnants témoignent donc de l’énorme popularité de TikTok. L’application devrait même atteindre 755 millions d’utilisateurs cette année, selon les estimations des analystes.

Source : CNET