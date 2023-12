TikTok : n’entrez surtout pas votre code PIN pour vous connecter à l’application

© Pexels

En mai dernier, une énorme faille de sécurité sur TikTok était révélée par Imperva, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. On apprenait que de nombreuses données sensibles avaient été dérobées par des pirates, de quoi logiquement inquiéter les utilisateurs du réseau social.

TikTok, accusé depuis longtemps d’être l’espion de la Chine par les États-Unis, interroge cette fois à cause d’une étrange requête au lancement de l’application. Plusieurs possesseurs d’iPhone indiquent que leur code PIN leur est demandé lorsqu’ils tentent d’accéder au réseau social.

N’entrez pas votre code PIN sur TikTok quand le réseau social vous le demande

Est-ce normal que TikTok demande un code PIN pour accéder à l’application ? Voilà la question que de plus en plus d’utilisateurs se posent sur Reddit. Cette requête étrange vise à priori uniquement les possesseurs d’iPhone.

Plusieurs d’entre eux se demandent si entrer l’information demandée peut les exposer à un vol de données sensibles. Pour l’heure, impossible de le déterminer. Quoi qu’il en soit, il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles TikTok demande d’entrer un code PIN afin de se connecter.

Cela pourrait venir d’un simple bug du réseau social, ce qui semble être l’explication la plus logique, même si ce n’est pas non plus très rassurant. L’activation du mode restreint, censé limiter l’exposition à des contenus inappropriés, pourrait aussi être responsable de la demande de code PIN.

D’après plusieurs personnes, supprimer puis réinstaller TikTok permettrait de contourner le problème. Une mise à jour de l’application fonctionnerait également pour ceux qui ne possèdent pas encore la dernière version.

Il serait aussi possible de passer cette étape et de ne simplement pas entrer son code PIN en cliquant sur l’annulation en bas à droite de l’écran, comme l’explique un utilisateur sur Reddit. Évidemment, on vous conseille de ne surtout pas entrer votre code PIN sur TikTok en attendant que le problème soit définitivement réglé, même si les astuces citées plus haut ne fonctionnent pas.