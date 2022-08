TikTok : vous pouvez enfin accéder facilement à l’historique, voici comment

TikTok – Crédit : Unsplash

TikTok est prisé pour tuer le temps quand on s’ennuie. Il suffit de faire glisser son doigt vers le haut pour passer à la vidéo suivante. De plus en plus varié, le contenu est truffé de pépites que vous aimeriez bien revoir après coup. Auparavant, accéder à l’historique des vidéos vues était une tâche fastidieuse impliquant de nombreuses étapes. Bonne nouvelle, c’est désormais simple comme bonjour. Vous pouvez facilement accéder à votre historique récent et même le supprimer. On vous explique comment faire ci-dessous.

À lire > TikTok : voici les 10 races de chien les plus populaires du réseau social

TikTok : comment accéder à l’historique ?

Commencez par vérifier que votre application TikTok est bien mise à jour.

Ouvrez la puis touchez l’icône de votre profil dans le coin inférieur droit de l’écran.

Touchez ensuite les trois barres horizontales en haut à droite puis cliquez sur Paramètres et confidentialité.

Identifiez la section Historique de visionnage puis cliquez dessus.

C’est aussi simple que ça. Vous avez désormais face à vous toutes les vidéos visionnées lors des sept derniers jours. Il suffit de cliquer sur l’une d’entre elles pour la regarder de nouveau.

Sachez qu’il est aussi possible d’empêcher l’enregistrement de votre historique. Et même de l’effacer. Pour ce faire :

Dans l’interface de l’historique, cliquez sur l’engrenage situé dans le coin supérieur droit de l’écran.

Désactivez l’interrupteur.

Pour effacer l’historique, cliquez sur la corbeille.

Sachez toutefois que l’application gardera en mémoire une trace des vidéos visionnées pour nourrir son algorithme et vous proposer ainsi des publications personnalisées. Vous savez désormais comment retrouver des vidéos visionnées récemment et supprimer votre historique. Parmi les autres fonctionnalités appréciées de l’application, il est aussi possible de faire basculer TikTok en mode sombre, comme nous vous l’expliquons dans ce petit tutoriel.