TikTok : voici les 10 races de chien les plus populaires du réseau social

Certaines races de chiens peuvent devenir de grands succès sur réseau social TikTok © DR

Le site PuppyHero.com s’est posé une drôle de question : savoir quelles sont les races de chiens les plus susceptibles de devenir célèbres sur TikTok, l’application la plus téléchargée au monde. Le site a ainsi rassemblé la liste des 222 races de chiens reconnues par le Kennel Club, avant de rechercher quels étaient les mots-dièses les plus utilisés et pertinents sur TikTok.

Alors, quelles sont les races de chiens les plus populaires sur TikTok ?

Sans (trop) de surprise, le Golden Retriever est la race de chien la plus populaire sur TikTok, selon PuppyHero.com. Et de loin. Le mot-dièse #goldenretriever rassemble à ce jour un nombre impressionnant de 21,2 milliards de vues. Un chiffre à mettre en perspective, puisque la deuxième race la plus populaire du réseau social, le Berger allemand, n’atteint « que » 9,1 milliards de vues.

Le Rottweiler représente la troisième race de chien la plus populaire du réseau social chinois, avec le mot-dièse #Rottweiler atteignant les 8 milliards de vues. Vient ensuite le Carlin (6,7 millions) le Bouledogue français (5,4 millions), le Labrador Retriever (5,3), le Bouledogue (5,2), le Loulou de Poméranie ou spitz nain (5), le caniche (3,4) et le petit dernier, le Border Collie avec 2,9 millions de vues.

Il faut dire qu’à l’instar de tous les réseaux sociaux, les chiens représentent (malheureusement ou heureusement, à vous d’en juger) « une recette qui marche » pour faire gonfler son audience. Extrêmement populaires sur l’application TikTok, le mot-dièse #dog rassemble, à ce jour, près de 244,8 milliards de vues.

Pendant ce temps, et à titre d’information, TikTok fait l’objet d’une enquête approfondie pour déterminer si la populaire plate-forme vidéo affecte négativement la santé de ses jeunes utilisateurs.

Source : PuppyHero